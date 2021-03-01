Бізнес проти COVID-19: як створити мотивовану команду, щоб "вижити"

Джерело:Mind
Пандемія COVID-19 неабияк вплинула на прибутки бізнесу та умови праці. Підприємці у 2020 році рятувались, як могли, однак смертоносна недуга не відступила. Варто добре продумати стратегію роботи у 2021 році, аби бути готовими до складнощів й надалі.
Важливо зібрати мотивовану команду – тоді можна працювати із задоволенням. Як це зробити правильно – поділився виконавчий директор девелоперського холдингу ENSO Раміль Мехтієв.
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Раміль Мехтієв зауважив, що спеціалізована освіта – це не головний фактор при прийомі на роботу. Варто більше звертати увагу на те, аби у команді були фанатичні та ідейні люди.
"На мою думку, людські якості й цінності кандидата – це головні критерії, на які повинні звертати увагу сучасні ейчари", – сказав експерт.
За його словами, велика кількість фахівців з високою кваліфікацією – це не завжди ключ до успіху. Такі люди, попри високу обізнаність, можуть між собою бути несумісними через різні життєві позиції. У такому разі злагодженої роботи точно не буде.
Важливо звертати увагу на психологічну сумісність всередині колективу.
Бувають ситуації в компаніях, коли переманюють фахівців (від компаній-конкурентів – 24 канал), але вони не приживаються. Начебто всі говорять однією мовою, але розуміють різне,
– зазначив Мехтієв.
Він порівняв бізнес з футболом. У 2 сферах, які начебто зовсім різні, є спільне – важливо, аби роботи команди була злагодженою.
Мехтієв пояснив, що у футболі усі учасники гри орієнтовані на загальну мету – перемогу. У бізнесі так само – від атмосфери та настрою команди під час гри залежить результат.
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Не менш важливим є психологічний стан людини на роботі. Мехтієв зауважив, що керівник повинен чудово розуміти різні стани свого працівника – він може бути як піднесений, так і засмучений.
Ефективність людини залежить від дії її гормонів у певний момент.
"Коли працюєш у стані стресу, у тебе виробляється адреналін. Він блокує інші гормони, що робить людину не дуже ефективною в інших аспектах, наприклад у комунікаціях", – пояснив Мехтієв.
Дуже часто у компаніях допускаються великої помилки – використовують жорсткі методи управління. Через це у співробітників виробляється значно менше важливих гормонів:
Для ефективності людини потрібен психологічний баланс. Роботодавцю варто розуміти – якщо людина отримала стрес, то найближчим часом працювати на всі 100% вона не зможе.
Правильно організований робочий процес – вже велика перевага компанії. Варто розуміти, що немає команди, яка роками показує тільки хороші результати.
Іноді потрібно трохи пригальмувати, проаналізувати помилки, а потім рухатися вперед. Відносини після невдач – теж важливий аспект,
– зазначив Мехтієв.
Він пояснив, що є 2 шляхи при невдачах:
Звісно, м'який стиль управління є більш успішним.
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Він наголосив, що фахівці ENSO спокійно працюють над десятками проєктів. Водночас уникають авралів. Річ у тім, що роботу виконують без конфліктів – у такому разі одразу видно, як система зростає планомірно та природно.