Бізнес прогнозує зростання цін на власну продукцію: підприємці назвали причини
Джерело:НБУ
Представники підприємств більшості секторів української економіки погіршили оцінки щодо економічного стану власного бізнесу. Так, індекс очікувань ділової активності у листопаді 2021 року склав 49,8 пункту проти 51,4 у жовтні.
Причинами стали стрімке здорожчання енергоносіїв, дефіцит сировини, збільшення виробничих витрат і чергова хвиля COVID-19. Про це йдеться в опитуванні підприємств, проведеному Нацбанком у листопаді 2021 року.
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Результати опитування українських підприємств
- Найбільше від посилення карантинних обмежень у листопаді постраждали підприємства сфери послуг. Респонденти не очікували різких змін обсягів наданих послуг і нових замовлень.
- Підприємства торгівлі зберегли позитивні очікування щодо обсягу товарного обігу. Попри високі закупівельні ціни, майже третина респондентів цієї галузі очкують зниження торговельної маржі.
- Бізнес у галузі будівництва дещо поліпшив оцінки обсягів виконання робіт і нових замовлень, а також закупівлі послуг підрядників. Втім, очікування зростання цін на продукцію та послуги власного виробництва залишаються дуже високими.
- Підприємства промисловості зберегли позитивні оцінки щодо обсягів виробленої продукції та перспектив розвитку. Втім, очікування щодо експортних замовлень знизились.
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Разом з тим підприємства усіх секторів української економіки прогнозують зростання цін на власну продукцію та послуги. На думку респондентів, це відбуватиметься передусім на тлі подорожчання сировини, матеріалів і товарів від постачальників.
Крім того, погіршились загальні оцінки щодо зайнятості – підприємства усіх секторів не прогнозують збільшення кількості працівників. Найгіршими у цьому питанні залишаються прогнози бізнесу у галузі будівництва, а ось підприємства сфери послуг зберігають нейтральні оцінки.