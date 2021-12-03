Причинами стали стрімке здорожчання енергоносіїв, дефіцит сировини, збільшення виробничих витрат і чергова хвиля COVID-19. Про це йдеться в опитуванні підприємств, проведеному Нацбанком у листопаді 2021 року.

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Результати опитування українських підприємств

Найбільше від посилення карантинних обмежень у листопаді постраждали підприємства сфери послуг . Респонденти не очікували різких змін обсягів наданих послуг і нових замовлень.

. Респонденти не очікували різких змін обсягів наданих послуг і нових замовлень. Підприємства торгівлі зберегли позитивні очікування щодо обсягу товарного обігу. Попри високі закупівельні ціни, майже третина респондентів цієї галузі очкують зниження торговельної маржі.

зберегли позитивні очікування щодо обсягу товарного обігу. Попри високі закупівельні ціни, майже третина респондентів цієї галузі очкують зниження торговельної маржі. Бізнес у галузі будівництва дещо поліпшив оцінки обсягів виконання робіт і нових замовлень, а також закупівлі послуг підрядників. Втім, очікування зростання цін на продукцію та послуги власного виробництва залишаються дуже високими.

дещо поліпшив оцінки обсягів виконання робіт і нових замовлень, а також закупівлі послуг підрядників. Втім, очікування зростання цін на продукцію та послуги власного виробництва залишаються дуже високими. Підприємства промисловості зберегли позитивні оцінки щодо обсягів виробленої продукції та перспектив розвитку. Втім, очікування щодо експортних замовлень знизились.

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Разом з тим підприємства усіх секторів української економіки прогнозують зростання цін на власну продукцію та послуги. На думку респондентів, це відбуватиметься передусім на тлі подорожчання сировини, матеріалів і товарів від постачальників.

Крім того, погіршились загальні оцінки щодо зайнятості – підприємства усіх секторів не прогнозують збільшення кількості працівників. Найгіршими у цьому питанні залишаються прогнози бізнесу у галузі будівництва, а ось підприємства сфери послуг зберігають нейтральні оцінки.