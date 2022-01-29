Бізнес продовжить роботу в Україні навіть у разі найгіршого сценарію: цікаве опитування

Європейська бізнес асоціація (EBA) провела опитування 136 СЕО та представників українських підприємств. У них запитали, як діятимуть їхні компанії у разі ескалації військової агресії Росії проти України.

Навіть якщо Росія наважиться на повномасштабне військове вторгнення, 45% опитаних планують залишитись в Україні і продовжити працювати. Ще 17% розглядають можливість переїзду до західних регіонів країни, а 10%, у випадку найгіршого сценарію, не виключає можливості виїзду за кордон. При цьому лише 7% вважають, що зовнішня агресія може призвести до повного закриття їхнього бізнесу.

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Деталі опитування

Чверть респондентів оцінюють події на східних кордонах як психологічну атаку через дезінформацію. Водночас більшість, а саме 67%, вважають, що Україна і міжнародна спільнота мають бути напоготові.

Так, 40% опитаних компаній уже мають план дій на випадок надзвичайної ситуації, ще 40% – розмірковують над ним, і ще 15% – поки не мають такого плану. При цьому респонденти скаржаться на складність підготовки до різних потенційних сценаріїв розвитку подій, з огляду на їхню велику кількість.

Більшість компаній, що вже створили "план Б" на випадок потенційного вторгнення, побудували його у межах трьох основних пріоритетів:

Безпека людей – співробітників, їхніх родин та клієнтів. Серед можливих дій – релокація, евакуація, інформування і підтримка.

– співробітників, їхніх родин та клієнтів. Серед можливих дій – релокація, евакуація, інформування і підтримка. Безпека активів – документів, даних, підтримка фінансової стабільності. Фізична охорона майна та обладнання або його релокація в інші регіони, посилення інформаційної безпеки, страхування.

– документів, даних, підтримка фінансової стабільності. Фізична охорона майна та обладнання або його релокація в інші регіони, посилення інформаційної безпеки, страхування. Забезпечення життєздатності – безперервна діяльність бізнесу.

58% компаній планують зберегти свою існуючу команду попри будь-які сценарії, при цьому для 14% опитаних таке питання навіть не постає – вони продовжують наймати і розвивати людей. Разом з тим 14% зауважують, що їм доведеться звільнити певну кількість людей або ж відправити у неоплачувану відпустку, а 4% – можуть знизити зарплати.

Крім того, опитані назвали фактори, які стануть найважливішими для їхніх підприємств у випадку надзвичайної ситуації:

стабільна інфраструктура – телекомунікаційна, наземна, банківська (91% опитаних);

повна інформація від лідерів країн про всі події та безперервна комунікація (62%);

стабільна та злагоджена робота державних органів і служб (60%).

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.