Бізнес предметів розкоші б'є рекорди: власник Louis Vuitton та Christian Dior знову найбагатший

Успішності бізнесу французького мультимільярдера Бернара Арно можна тільки позаздрити. За перше півріччя 2021 року провідний виробник предметів розкоші LVMH настільки збільшив прибуток, що його власник вчергове очолив рейтинг Forbes.

В цілому у першому півріччі 2021 року чистий прибуток LVMH зріс до 5,3 мільярда євро – майже удесятеро перевершивши показники першого півріччя 2020 року.

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Такі фінансові показники перевершують 62% навіть прибутки LVMH у першій половині 2019-го року, коли ще у світ бізнесу не торкнулись руйнівні наслідки пандемії COVID-19.

Дохід компанії досяг 28,7 мільярда євро, що на 56% більше показників за аналогічний період 2020 року і на 16% вище даних за перше півріччя 2019 року. Найзначніше зростання спостерігалося в Азії та США.

LVMH є найбільшим у світі виробником предметів розкоші, яка має 75 модних брендів. Зокрема, компанії належать: Louis Vuitton, Moet&Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot і Krug, TAG Heuer, Hublot, Zenith, Tiffany&Co., Bulgari, Chaumet, Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo та інші. Кількість магазинів компанії перевищує 5000, а співробітників – близько 150 000 осіб.

Бернар Арно із родиною / Фото Getty Images

Що сприяло таким рекордним прибуткам LVMH

Модні товари та вироби зі шкіри

Високим показникам у 2021 році посприяв попит на модні товари й вироби зі шкіри, зокрема Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loewe і Celine. Дохід цього підрозділу компанії виріс на 74% в порівнянні з минулим роком і досяг рекордного значення в 13,87 мільярда євро.

Продажі виявилися навіть значно кращими, ніж у доковідному 2019 році – зростання на 38%.

Вино та напої

Ще 2,7 мільярда євро доходу LVMH отримала від продажів вина й напоїв, які виросли на 36% у порівнянні з першим півріччям 2020 року.

Годинники та ювелірні вироби

Також понад 4 мільярди євро згенерували продажі годинників і ювелірних виробів. Це більше ніж потрійне зростання у порівнянні з першим півріччям 2020 року і на 5% перевищує показники за той же період 2019-го.

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Правильні інвестиції

LVMH пожинала плоди того, що продовжувала інвестувати у свій бізнес упродовж пандемії, наперекір розпалу глобальної кризи. Зокрема, в листопаді 2020 року було придбано американську ювелірну компанію Tiffany&Co. за 15,8 мільярда доларів.

Бернар Арно знову найбагатший у світі

LVMH контролює французький мільярдер Бернард Арно. За даними рейтингу мільярдерів Forbes, його статки перевищують 192,4 мільярда доларів. Що в черговий раз дозволило йому очолити список найбагатших людей планети, обійшовши засновника Amazon Джеффа Безоса.

Бернар Арно вчергове очолив рейтинг Forbes / Фото Forbes

Третю сходинку рейтингу, суттєво відстаючи від Безоса та Арно, займає засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.