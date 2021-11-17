На що скаржиться бізнес: омбудсмен прозвітував про кількість звернень підприємців

Кількість скарг на порушення у діяльності державних органів від підприємців протягом липня – вересня 2021 року збільшилась на 20%. За третій квартал бізнес-омбудсмену Марчіну Свенчицькому надійшло загалом 638 звернень.

За словами омбудсмена, це майже рекорд за всю історію його роботи на посаді. Більше скарг надходило лише наприкінці 2017 та на початку 2018 року, коли запускалась система автоматичної реєстрації податкових накладних.

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На що скаржиться бізнес

Традиційно найбільшу частину скарг становили податкові питання – 65% від загальної кількості. 164 звернення стосувались судових рішень щодо реєстрації податкових накладних, а 56 – порушень під час податкових перевірок.

При цьому 15% скарг надійшло на правоохоронні органи, зокрема на діяльність:

Національної поліції – 42;

органів прокуратури – 26;

СБУ – 9.

Ще 6% скарг стосувались порушень у діяльності державних регуляторів (ДАБІ, Держгеокадастру тощо), а 4% – органів місцевої влади.

Уперше Київ і Київська область подали менше ніж 40% скарг, тобто інші регіони України почали частіше звертатись до нас. Марчін Свенчицький Бізнес-омбудсмен України

За словами омбудсмена, 73% всіх скарг надійшло від малого та середнього бізнесу. Українські компанії подали 73% звернень, а компанії з іноземними інвестиціями – 13%.

До слова, на думку Свенчицького, тенденція зростання кількості звернень не свідчить про погіршення бізнес-клімату в Україні, а скоріше є показником того, що у підприємств зростає рівень довіри до Ради бізнес-омбудсмена.