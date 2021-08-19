Новий екологічний закон: бізнес платитиме сотні тисяч гривень штрафу за порушення

В Україні планують створити окремий реєстр викидів та перенесення забруднюючих речовин. Законопроєкт вже внесений на розгляд до Державної регуляторної служби України.

Розроблений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, новий проєкт закону передбачає низку штрафів у розмірі сотень тисяч гривень за його порушення. Платитиме ці штрафи неекологічний бізнес.

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Що передбачає законопроєкт

Проєкт закону має на меті створити та забезпечити роботу національного реєстру викидів та перенесення забруднюючих речовин (РВПЗ) та надати кожному громадянину України доступ до такої інформації.

Бізнес, який здійснюватиме виробництво і обробку деревини, металу, паперу, переробку мінеральної сировини та інші види діяльності, законодавчо буде зобов'язаний:

реєструвати у РВПЗ установки – промислові майданчики, де здійснюється діяльність, яка призводить до забруднення довкілля;

– промислові майданчики, де здійснюється діяльність, яка призводить до забруднення довкілля; збирати та аналізувати дані, подавати звіти про викиди та перенесення забруднюючих речовин на таких своїх установках.

Передбачені штрафи

За невиконання чи порушення нового закону бізнес нестиме фінансову відповідальність, а саме:

неподання документів для реєстрації установки – штраф у розмірі 40 мінімальних зарплат (сьогодні – 240 тисяч гривень );

); порушення обов'язку щодо збору даних про забруднення довкілля на установках – штраф у тому ж розмірі 40 мінімальних зарплат;

40 мінімальних зарплат; відсутність або невчасне подання звіту – штраф у розмірі 50 мінімальних зарплат (сьогодні – 300 тисяч гривень).

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Коли закон почне діяти

У разі прийняття закон набуває чинності з дня його публікації та вводиться у дію протягом 12 місяців.

До слова, у поданому законопроєкті вже вказали на низку недоліків. Хоча він і має благу мету, експерти вбачають у ньому великі корупційні ризики та безліч недопрацювань. Цілком імовірно, що його доведеться удосконалювати ще перед винесенням на голосування.