Бізнес перевірятимуть у супроводі поліції: Мінекономіки оприлюднило новий законопроєкт

Мінекономіки оприлюднило законопроєкт, який пропонує залучати до трудових перевірок представників поліції. На думку законотворців, такий крок посприяє ефективнішій діяльності інспекції Держпраці та податкової.

Щоб залучити до перевірки працівника правоохоронних органів, Держпраці буде звертатись до керівництва місцевої поліції. Крім цього, проєкт закону передбачає збільшення штрафів за порушення трудового кодексу.

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Що пропонує новий законопроєкт

З-поміж іншого, законопроєкт пропонує:

встановити чіткий механізм держнагляду – з прописаними правами та обов'язками інспекторів та підприємців, процедурою перевірки та методами впливу;

– з прописаними правами та обов'язками інспекторів та підприємців, процедурою перевірки та методами впливу; уніфікувати фінансові санкції за порушення;

за порушення; залучати до процесу перевірки поліцію, щоб вони стали безпечними як для інспекторів, так і для підприємців.

Підвищення штрафів

Проєкт закону передбачає збільшення штрафів до 15 мінімальних зарплат – з 60 тисяч гривень до 90 тисяч гривень за порушення щодо одного працівника. Для юридичних осіб та ФОПів на єдиному податку 1 – 3 груп раніше діяло попередження, а згідно з новим законопроєктом – штраф у розмірі 60 тисяч гривень одразу після виявлення порушень.

Підприємців каратимуть фінансовими стягненням за такі порушення:

робота працівника без укладеного трудового договору;

оформлення працівника на неповний робочий день, якщо особа, насправді, працює на повну ставку;

виплата зарплат без нарахування ЄСВ.

Додамо, що податкова та Держпраці почали активно перевіряти бізнес з 1 липня. За результатом перевірок було встановлено, що кожен п'ятий українець працює неофіційно, а на 1 перевіреного роботодавця працюють в середньому 4 нелегальних працівники.