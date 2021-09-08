Щоб залучити до перевірки працівника правоохоронних органів, Держпраці буде звертатись до керівництва місцевої поліції. Крім цього, проєкт закону передбачає збільшення штрафів за порушення трудового кодексу.
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Що пропонує новий законопроєкт
З-поміж іншого, законопроєкт пропонує:
- встановити чіткий механізм держнагляду – з прописаними правами та обов'язками інспекторів та підприємців, процедурою перевірки та методами впливу;
- уніфікувати фінансові санкції за порушення;
- залучати до процесу перевірки поліцію, щоб вони стали безпечними як для інспекторів, так і для підприємців.
Підвищення штрафів
Проєкт закону передбачає збільшення штрафів до 15 мінімальних зарплат – з 60 тисяч гривень до 90 тисяч гривень за порушення щодо одного працівника. Для юридичних осіб та ФОПів на єдиному податку 1 – 3 груп раніше діяло попередження, а згідно з новим законопроєктом – штраф у розмірі 60 тисяч гривень одразу після виявлення порушень.
Підприємців каратимуть фінансовими стягненням за такі порушення:
- робота працівника без укладеного трудового договору;
- оформлення працівника на неповний робочий день, якщо особа, насправді, працює на повну ставку;
- виплата зарплат без нарахування ЄСВ.
Додамо, що податкова та Держпраці почали активно перевіряти бізнес з 1 липня. За результатом перевірок було встановлено, що кожен п'ятий українець працює неофіційно, а на 1 перевіреного роботодавця працюють в середньому 4 нелегальних працівники.