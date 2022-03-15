Бізнес з обігом до 10 мільярдів гривень перейде на сплату єдиного податку

В Україні суттєво знизили податковий тиск на бізнес та підприємців на час воєнного стану. Зокрема значно більше представників середнього та великого бізнесу зможуть скористатися опцією єдиного податку.

Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал.

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Підприємства з обігом до 10 мільярдів гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку,

– заявив Шмигаль.

Крім того, уряд знімає й інші обмеження за кількістю працівників та по видах діяльності. Щоправда, це не стосується підакцизних товарів та грального бізнесу.

Відтак, бізнес, який потрапляє під ці умови, замість ПДВ (20%) та податку на прибуток (базова ставка 18%) платитимуть лише 2% від обороту.

Крім того, в Україні скасували всі перевірки та спростили облік. А ще зміни торкнуться ФОПів 1 та 2 груп. Для них єдиний податок зробили добровільним – тобто сплачують лише ті, хто може.



Податкова реформа під час воєнного стану / Інфографіка 24 каналу

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