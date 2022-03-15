Про це під час брифінгу повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає 24 канал.

До теми Скасування ПДВ, добровільний податок для ФОПів: Зеленський розповів про податкову реформу

Підприємства з обігом до 10 мільярдів гривень зможуть перейти на сплату єдиного податку,

– заявив Шмигаль.

Крім того, уряд знімає й інші обмеження за кількістю працівників та по видах діяльності. Щоправда, це не стосується підакцизних товарів та грального бізнесу.

Відтак, бізнес, який потрапляє під ці умови, замість ПДВ (20%) та податку на прибуток (базова ставка 18%) платитимуть лише 2% від обороту.

Крім того, в Україні скасували всі перевірки та спростили облік. А ще зміни торкнуться ФОПів 1 та 2 груп. Для них єдиний податок зробили добровільним – тобто сплачують лише ті, хто може.



Податкова реформа під час воєнного стану / Інфографіка 24 каналу

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