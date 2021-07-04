Не минеться й без аналізу майбутніх перспектив та можливостей адаптувати бізнес до нестандартних ситуацій. Розповідаємо про 20 найуспішніших стартапів Німеччини, які мали б попит і на українському ринку.

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Ankerkraut

Anerkraut – один із найуспішніших стартапів Німеччини у 2021 році. Подружня пара з Гамбурга забажала, щоб у країні з'явились нові смаки. Вони створили компанію, яка пропонує широкий вибір високоякісних спецій, трав, чаїв та солей. У різдвяний час продукція компанії стала незамінною для святкового столу ледь не кожної німецької родини.

Blinkist

Blinkist – застосунок, який допомагає аналізувати науково-популярні книги. Додаток узагальнює інформацію з підручників найрізноманітніших галузей та виділяє ключові тези за 15 хвилин, завдяки чому користувач може заощадити час на прочитання. Blinkist вже завантажили понад 17 мільйонів користувачів.

Blinkist дозволяє узагальнити інформацію з книг та підручників / Скриншот App Store

ChargeX

Мюнхенський стартап ChargeX взяв за мету збільшити кількість електротранспорту на дорогах Німеччини. Компанія створила продукт Aqueduct – мобільну зарядну станцію. Простими словами, це багаторазова "розетка", яка може зробити будь-яке місце для паркування станцією для електрокара.

Cluno

Сучасна компанія Cluno пропонує своїм клієнтам доступну оренду автомобілів. У Німеччині можна не купувати власне авто, а скористатись послугами Cluno – місячна оренда коштує всього 205 євро.

Cluno пропонує оренду авто всього за 205 євро на місяць / Фото Unsplash

Cognigy

Cognigy пропонує компаніям послугу автоматизованої служби підтримки клієнтів на основі технологій штучного інтелекту. Можливістю скористались такі відомі компанії, як Bosch, Henkel та Lufthansa.

Comatch

Comatch – це онлайн-платформа, яка допомагає молодим підприємствам знаходити радників, експертів та фахівців у своїй галузі діяльності. Сервіс вже вивів на глобальний ринок безліч інших стартапів у різних країнах, зокрема у Франції, ОАЕ, США та у країнах Скандинавії.

Comatch допомагає бізнесу вийти на глобальний ринок / Скриншот сайту Comatch

Comtravo

Comtravo був одним із найуспішніших стартапів, принаймні до початку пандемії COVID-19. Одноіменний додаток полегшив процес організації ділових поїздок. У застосунку можна забронювати квитки на внутрішні та міжнародні рейси, підібрати готель та орендувати авто – усе в зручному інтерфейсі та на одній платформі без гіперпосилань.

Foodpunk

Мюнхенський стартап Foodpunk встиг отримати безліч нагород. Заснований групою експертів у галузі харчових технологій та біохімії, додаток створює індивідуальний план харчування, який враховує цілі користувачів, алергії, непереносимість окремих складників тощо. У застосунку автоматично генеруються рецепти та списки покупок продуктів, а також підраховуються спожиті та втрачені калорії.

Застосунок підбирає індивідуальний план харчування / Скриншот Google Play

Horizn Studios

Horizn Studios розробляє та створює надсучасні рюкзаки, валізи та приладдя для комфортних подорожей. Товари компанії обладнані розумними технологіями, зокрема портативними акумуляторами для заряджання пристроїв та засобами автоматичної ідентифікації власника (зокрема, щоб захистити багаж від крадіжок).

Kumovis

Стартап Kumovis заснували 5 випускників Технічного університету Мюнхена. Команда зосередилась на виробництві медичних товарів за допомогою 3D-друку. Зараз на ринку компанія пропонує безліч виробів з високоефективних розсмоктувальних полімерів.

Medwing

Платформа Medwing є однією із провідних компаній у галузі охорони здоров'я. Берлінський стартап займається пошуком та набором медичного персоналу, а також його управлінням.

Компанія Medwing допомагає медичним працівникам знайти роботу / Скриншот сайту Medwing

MotionMiners

Програмне забезпечення дортмундського стартапу MotionMiners дозволяє компаніям проводити аналіз процесів за допомогою унікальної технології Motion-Mining. Це оптимізовує діяльність компаній з точки зору ефективності та ергономіки.

N26

Революцію у банківській системі Німеччини зробив N26. Це повністю мобільний банк, який відповідає всім вимогам сучасного цифрового суспільства. N26 інтегрував безліч фінансових технологій, які суттєво спрощують клієнтам управління особистими рахунками.

N26 є сучасним та зручним мобільним банком / Скриншот Google Play

Numafern

Numafern вдалось виробляти пептиди ефективним органічним способом. Стартап має попит, оскільки ці біомолекули незамінні для виробництва косметики, ліків та клею. Звичайне виробництво коштує близько одного мільйона євро за кілограм, однак Numafern скоротили ці витрати до неймовірних 90%. Окрім цього, спосіб виробництва компанією пептидів є більш екологічним, ніж звичайне.

Nyris

Nuris – це стартап, який розробив візуальний пошуковик. Технологією скористались безліч підприємств у галузі торгівлі, зокрема онлайн-магазини. Клієнти мають змогу знайти необхідний товар за допомогою зображення чи фото, не вводячи жодного тексту.

Personio

Стартап Personio спрощує роботу HR за допомогою універсального програмного забезпечення для пошуку та підбору персоналу, а також оплати праці.

Personio полегшує роботу HR / Скриншот сайту Personio

PHYSEC

PHYSEC – це програмне забезпечення, яке пропонує захист від кібератак у режимі реального часу. Програма інтегрує кілька рівнів безпеки в цифрові продукти та забезпечує моніторинг усіх аспектів пристроїв.

Seven Senders

Seven Senders – це успішна платформа для доставки посилок по Європі. Стартапу вдалось вибудувати ефективну логістичну мережу та суттєво скоротити витрати, що також знизило вартість послуг для клієнтів.

Seven Wonders дозволяє відстежувати посилки у режимі реального часу / Скриншот сайту SevenWonders

Tourlane

Стартап Tourlane допомагає організувати індивідуальні поїздки на основі особистих вподобань користувачів. Платформа дозволяє забронювати житло, придбати квитки, орендувати автомобіль, розрахувати маршрут та навіть обрати цікаві заходи, які відбуватимуться під час перебування клієнта у пункті призначення.

Zeitgold

Zeitgold пропонує програмне забезпечення на основі штучного інтелекту, яке спрощує бухгалтерський облік. Це такий собі "автоматизований бухгалтер", яким користуються великі компанії, фрілансери та підприємці.

Zeitgold – це автоматизований бухгалтер зі штучним інтелектом / Скриншот сайту Zeitgold