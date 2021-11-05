Бізнес назвав 10 пріоритетів для нової міністерки економіки

Верховна Рада підтримала кандидатуру Юлії Свириденко на посаду міністерки економіки України. У Європейській бізнес асоціації (EBA) привітали новопризначену чиновницю і назвали 10 пріоритетних питань, які потрібно розв'язати.

Бізнес сподівається, що за керівництва пані Свириденко міністерству все ж вдасться реалізувати необхідні ініціативи та вибудувати ринкову економіку з чесною та прозорою конкуренцією.

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10 пріоритетних питань

Розробка та представлення стратегії подолання негативних наслідків для економіки від карантинних обмежень. Спрощення процедур торгівлі під час перетину кордону у межах торговельних операцій з компаніями з ЄС (у контексті митної сфери). Аналіз економічних наслідків від зниження навантаження на фонд оплати праці у податковому напрямку. Провести дослідження та оприлюднити результати щодо перерозподілу податкового навантаження, щоб визначити, які сфери бізнесу мають найбільший фіскальний тиск та знайти способи його зменшення. Спрощення процесу отримання ліцензій та дозволів, зокрема на імпорт та експорт товарів, що містять парникові гази. Створення цивілізованих правил онлайн-торгівлі, зокрема, введення відповідальності за порушення законодавства України. Адаптація українського законодавства та вимог до норм Європейського Союзу. Сприяти підписанню угоди АСАА (промисловий безвіз) та визнанню еквівалентною системи реєстрації кормових добавок вимогам ЄС. Розробка шляхів підтримки українських експортерів на міжнародних ринках. Окрему увагу слід приділити збереженню конкурентоспроможності українських імпортерів в ЄС в умовах майбутнього запровадження механізму прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ). Цифровізація інформації та державних послуг. Видача електронного гарантійного талону, приєднання до міжнародної системи електронного обігу фітосанітарних сертифікатів, запуск повноцінної процедури реєстрації кормових добавок тощо. Скасування рішень щодо цінового регулювання на пальне, зокрема, постанови про торгівельну надбавку та декларування змін ціни з метою створення умов чесної конкуренції. Прозоре регулювання секторальних питань, допуск приватних компаній до держконтролю, розробка нормативно-правових документів тощо.

У Європейській бізнес асоціації зазначають, що Мінекономіки є одним з ключових для якісної та прогресивної роботи всього українського бізнесу. Спільнота сподівається, що міністерці Свириденко вдасться покращити бізнес-клімат, розв'язавши пріоритетні питання.