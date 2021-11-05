Бізнес сподівається, що за керівництва пані Свириденко міністерству все ж вдасться реалізувати необхідні ініціативи та вибудувати ринкову економіку з чесною та прозорою конкуренцією.
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10 пріоритетних питань
- Розробка та представлення стратегії подолання негативних наслідків для економіки від карантинних обмежень.
- Спрощення процедур торгівлі під час перетину кордону у межах торговельних операцій з компаніями з ЄС (у контексті митної сфери).
- Аналіз економічних наслідків від зниження навантаження на фонд оплати праці у податковому напрямку. Провести дослідження та оприлюднити результати щодо перерозподілу податкового навантаження, щоб визначити, які сфери бізнесу мають найбільший фіскальний тиск та знайти способи його зменшення.
- Спрощення процесу отримання ліцензій та дозволів, зокрема на імпорт та експорт товарів, що містять парникові гази.
- Створення цивілізованих правил онлайн-торгівлі, зокрема, введення відповідальності за порушення законодавства України.
- Адаптація українського законодавства та вимог до норм Європейського Союзу. Сприяти підписанню угоди АСАА (промисловий безвіз) та визнанню еквівалентною системи реєстрації кормових добавок вимогам ЄС.
- Розробка шляхів підтримки українських експортерів на міжнародних ринках. Окрему увагу слід приділити збереженню конкурентоспроможності українських імпортерів в ЄС в умовах майбутнього запровадження механізму прикордонного вуглецевого коригування (СВАМ).
- Цифровізація інформації та державних послуг. Видача електронного гарантійного талону, приєднання до міжнародної системи електронного обігу фітосанітарних сертифікатів, запуск повноцінної процедури реєстрації кормових добавок тощо.
- Скасування рішень щодо цінового регулювання на пальне, зокрема, постанови про торгівельну надбавку та декларування змін ціни з метою створення умов чесної конкуренції.
- Прозоре регулювання секторальних питань, допуск приватних компаній до держконтролю, розробка нормативно-правових документів тощо.
У Європейській бізнес асоціації зазначають, що Мінекономіки є одним з ключових для якісної та прогресивної роботи всього українського бізнесу. Спільнота сподівається, що міністерці Свириденко вдасться покращити бізнес-клімат, розв'язавши пріоритетні питання.