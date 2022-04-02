Проте не всі компанії вирішили остаточно вийти з російського ринку. Серед них американська корпорація Mars, яка найбільше відома завдяки однойменним шоколадним батончикам. У матеріалі нижче 24 канал детально розповідає про позицію американського гіганта.

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Офіційна позиція компанії Mars

У компанії заявили, що Mars працює у Росії уже понад 30 років, надавши роботу майже 6 тисячам людей. Вони продовжать підтримувати їх, однак звична модель бізнесу для них у Росії – це більше не опція. У корпорації також заявили, що у разі потреби ухвалення додаткових рішень, то вони готові на це піти.

Компанія повідомила про скорочення обсягів бізнесу на ринку Росії. Вони зосередять свої зусилля на забезпеченні продуктами росіян та домашніх улюбленців. Повністю корпорація Mars не зупинила свій бізнес на території держави-агресора.

До теми! Компанія вирішила призупинити нові інвестиції у Росії та відмовилися від імпорту та експорту своєї продукції з цієї країни. Крім того, вони відмовилися від діяльності у соцмережах та реклами у Росії та Білорусі. Додамо, що на сьогодні це поширена практика серед міжнародних компаній, які переглядають свої відносини з державою-агресором.

Американська корпорація також заявила, що має на меті підтримати українців та виділить додаткові 10 мільйонів доларів на допомогу постраждалим. Раніше компанія виділила 2 мільйони доларів. Дохід від бізнесу у Росії компанія обіцяє передати на гуманітарні цілі. Цікаво, що у соціальних мережах компанії немає інформації про останні рішення щодо ринку Росії.

Що ще відомо про Mars

Важливо розуміти, що іноземні компанії, які працювали у Росії платили до бюджету держави-агресора неабиякі суми. Очевидно, що цими коштами Російська Федерація, як суверенна держава, могла розпоряджатися на власний розсуд.

Для розуміння у 2020 році найбільші іноземні корпорації заплатили податків у Росії на суму понад 20 мільярдів доларів. Для прикладу, компанія Mars увійшла до переліку компаній топових платників податків. Вона поповнила російський бюджет на 445 мільйонів доларів. За підрахунками 24 каналу, за ці гроші можна придбати:

понад 40 літаків,

більше ніж 111 танків,

орієнтовно 130 іскандерів,

майже 600 калібрів.

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Цікаво, що сім'я, яка керує цим бізнесом входить до списку найбагатших родин США. Згідно з даними Forbes за 2020 рік, вони закривали трійку лідерів престижного рейтингу з капіталом у розмірі 94 мільярдів доларів. За останні три роки дохід компанії невпинно зростав:

2018 – 35 мільярдів доларів,

доларів, 2019 – 37 мільярдів доларів,

доларів, 2020 – 40 мільярдів доларів.

Чому тиск суспільства має значення

Завжди варто пам'ятати, що клієнти можуть неабияк впливати на розвиток бізнесу у різних компаніях. Головна причина – клієнти приносять їм гроші. Ключовий фокус компанія зосереджений саме на людях. Для прикладу, після осуду суспільства французька компанія Renault все-таки вирішила піти з російського ринку.

Попри те, що компанія Mars скоротила свій бізнес в Росії, але повністю не покидає цей ринок. Це означає, що Росія продовжить отримувати від них податки до бюджету, а росіяни – роботу та заробітну платню. Компанії належить чимало брендів, які є дуже популярними і в Україні, і в світі. Серед них:

M&M's,

Snickers,

Dove (шоколад),

Mars,

Extra,

Orbit,

Juicy Fruit,

Spearmint.

Milky Way,

Doublemint,

Uncle Ben's.

У сфері виробництва кормів для тварин компанії належать наступні торгові марки:

Pedigree,

Royal Canin,

Whiskas .

Тож українці мають шанс переконати компанію повністю припинити роботу у Росії.Як долучитися до бойкоту компаній:

Не купуйте товари цієї компанії та дотичних до неї брендів.

Використовуйте соцмережі як платформу для поширення інформації про компанії. Не соромтеся тегати їхні офіційні сторінки чи навіть гендиректорів.

Якщо ви за кордоном, долучайтеся до акцій протесту під головними офісами компаній, або ж організовуйте самі акції у різних містах.

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