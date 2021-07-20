У квітні 2017 року прессекретар Дональда Трампа Шон Спайсер вийшов на трибуну в залі для брифінгів Білого Дому та оголосив, що президент США жертвує свою зарплату за перший квартал Службі національних парків, показавши чек величезного розміру із величезним підписом.

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Це був перший з кількох чеків, які Дональд Трамп підписав, перебуваючи на посаді президента США, обмінявши свою зарплату в розмірі від 400 до 450 тисяч доларів на хорошу рекламу.

Зарплата президента – кишенькові гроші для Дональда Трампа

Для Дональда Трампа це були кишенькові гроші. Його реальні прибутки були отримані від бізнесу, від якого він вирішив не відмовлятися, на відміну від урядової зарплати. Аналіз документів, деякі з яких стали надбанням громадськості тільки в останні тижні, показав значні кошти, що заробив бізнес Трампа, поки він був на посту президента США.

Детальний аналіз документів свідчить про те, що бізнес Трампа отримав близько 2,4 мільярда доларів доходів з січня 2017 року по грудень 2020 року.

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Якби не пандемія COVID-19, бізнес Трампа заробив би набагато більше

Впродовж перших трьох років президентства бізнес Трампа приносив близько 650 мільйонів доларів на рік. Але у 2020 році доходи впали до приблизно 450 мільйонів доларів, у звязку із пандемією коронавірусу.

Це шкодить мені, це шкодить Hilton, це шкодить усім великим готельним мережам по всьому світу. Я маю на увазі, що зараз дуже мало підприємств, у яких справи йдуть добре,

– сказав Дональд Трамп на пресконференції в Білому Домі в березні 2020 року.

Що забезпечило бізнесу Дональда Трампа мільярдні доходи

Елітні клуби та гольф-курорти

Найбільша частина доходів бізнесу Трампа надходила від його клубів і гольф-об'єктів, які за чотири роки принесли близько 940 мільйонів доларів.

Trump National Doral, гольф-курорт в Майамі, приніс близько 270 мільйонів доларів.

Mar-a-Lago, клуб Трампа в Палм-Біч, приніс близько 90 мільйонів доларів.

Гольф-клуб в Нью-Джерсі, де колишній президент проводив час цього літа, приніс близько 60 мільйонів доларів.

Однак ці сотні мільйонів не всі потрапили до кишені Трампа. Управління гольф-клубами та курортами обходиться недешево, а операційний прибуток в хороші часи досягає 20%. Під час пандемії гольф-курортам довелося зіткнутися з тривалими перервами в роботі, в результаті чого загальний дохід від гольф-клубів знизився на 27% і склав приблизно 190 мільйонів доларів у 2020 році.

Комерційна нерухомість

На щастя для Трампа, у нього також були високоприбуткові активи в комерційній нерухомості. Це стало особливо важливим у 2020 році, адже комерційні орендарі, багато з яких уклали довгострокові договори оренди, продовжували платити орендну плату.

Офісний центр на 555 California Street у Сан-Франциско / Фото Bloomberg

У офісній будівлі в Сан-Франциско на 555 California Street, в якій Трамп володіє 30% активів, орендна плата минулого року зросла з 42 до 43 мільйонів доларів. Те ж саме відбулося і в нью-йоркському будинку за адресою 1290 Avenue of the Americas, де орендна плата, яку отримав бізнес Трампа, зросла з 55 до 58 мільйонів доларів.

Готельний бізнес розчарував Трампа

Справи Трампа у готельному бізнесі йдуть не так добре. Доходи в період з 2017 по 2019 рік залишалися на рівні трішки понад 100 мільйонів доларів, але у 2020 році впали до 50 мільйонів доларів.

Готель Trump International у Вашингтоні / Фото Forbes

Кредитні зобов'язання та пандемія коронавірусу змусили Трампа продавати нерухомість

у 2017 році – на 32 мільйони доларів,

у 2018 році – на 53 мільйони доларів,

а у 2019 році – на 32 мільйони доларів.

у 2020 році Трамп отримав лише 435 000 доларів, продавши нерухомість у Лас-Вегасі.

Доходи бізнесу Трампа у найгірший рік в 1000 разів більші президентської зарплати

Пандемія та відсутність значних угод із нерухомістю стали одними із причин зниження доходів на 25% до приблизно 450 мільйонів доларів у 2020 році. Попри те, що бізнес Дональда Трампа у 2020 році отримав значно менші доходи, ця сума більше ніж у 1000 разів перевищує річну зарплату президента США, яку він пафосно повертав державі.