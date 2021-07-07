Бізнес до 2 000 доларів: 5 ідей для підприємців з мінімальним бюджетом

Створити власний бізнес "з нуля" – нелегка справа. Однак навіть з мінімальним стартовим капіталом в Україні можна чудово розвинутись та почати непогано заробляти.

Підприємництво пережило чимало випробувань під час пандемії COVID-19, й сьогодні не кожен наважиться інвестувати великі суми у відкриття чогось нового. Бізнес 24 розповідає про цікаві стартап-ідеї, які не вимагають великих капіталовкладень та можуть бути рентабельними навіть під час складних економічних ситуацій.

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Хобі як бізнес

Підприємливі люди багаті талантами – від вміння чудово малювати, вишивати бісером і варити мило, до хисту ліпити унікальні вироби з глини, різьбити по дереву та готувати смачні торти.

Часто хобі сприймають як неприбутковий вид діяльності, але, насправді, багато великих компаній, які продають подібні товари та працюють на масових ринках, починали створювати продукцію вдома.

Можна почати з продажів своїх виробів знайомим чи друзям, а зароблені гроші вкладати у розширення, розкрутку власного бренду та маркетинг у соцмережах.

Для такого бізнесу багато ресурсів не потрібно – мінімальні витратні матеріали та бажання працювати. Тим паче, успішними люди стають лише тоді, коли займаються тим, що справді люблять!

Перетворіть хобі на бізнес / Фото Unsplash

Знання – гроші!

Якщо ви є експертом у конкретній вузькій галузі, не варто ховати свої знання у темну, далеку та зачинену шафу. Часто люди навіть не усвідомлюють, яким багатством вони володіють.

Безліч інших людей хочуть знати те, що знаєте ви, і готові платити за це гроші. А з розвитком інтернет-технологій навчати інших стало ще простіше.

Якщо ви чудово знаєте математику, іноземні мови, добре розбираєтесь в економіці, політиці, бухгалтерії тощо – варто надавати консультації, проводити онлайн-заняття та створювати курси.

Все, що потрібно забезпечити – безперебійне інтернет-з'єднання, якісну вебкамеру, тиху та добре освітлену кімнатку у власній квартирі, а також кошти на рекламу у мережі.

Станьте репетитором / Фото Unsplash

Оренда велосипедів

Перейдімо від загального до конкретного. З активним розвитком велотранспорту та необхідної інфраструктури, бізнес у цій галузі може стати дуже перспективним, особливо у містах-мільйонниках.

Не обов'язково одразу облаштовувати цілий велопарк, можна почати з кількох велосипедів, які ви будете тримати у власному гаражі.

Слід також закупити кілька GPS-трекерів, які дозволять відслідковувати ваше майно у разі появи недобросовісних орендарів.

Ціни на велосипеди в українських інтернет-магазинах / Скриншот сайту allo.ua

Онлайн-магазин

Трендом №1 сьогодні є онлайн-торгівля. У цій галузі слід добре проаналізувати ринок та зрозуміти, на які товари у споживачів найбільший попит.

Замовити готову продукцію до 2 000 доларів можна на численних азійських інтернет-майданчиках, де на оптові замовлення часто діють шалені знижки, а перепродувати куплене спершу на вітчизняних платформах, а згодом і на власному сайті.

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Чистка килимів

Ледь не у кожній сім'ї вдома є бодай один килим. Чистити їх вручну – складно та довго, тож безліч людей готові віддати свої паласи професіоналам, щоб ті позбулись від пилу та бруду.

Обладнання та миючі засоби – не таке вже й дороге задоволення. Окрім цього, потрібні лише бажання, час, підсобне приміщення з доступом до водопровідної мережі та каналізаційної системи.

Чистка килимів – доволі вигідний бізнес / Фото Unsplash