Для багатьох любителів відеоігор дефіцит консолей у 2020-21 роках став серйозною проблемою, але для школяра Макса Хейдена це стало справжньою знахідкою. Він купив і перепродав десятки новітніх консолей PlayStation і Xbox за 1100 доларів – більш ніж у два рази дорожче суми, за яку він їх придбав.

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Проробивши те ж саме з рядом товарів, що стали дефіцитними під час пандемії, таких як обігрівачі для патіо і торгові карти покемонів, Макс закінчив минулий рік з прибутком понад 110 000 доларів США на 1,7 мільйона доларів виторгу. У цьому році він розраховує домогтися ще більшого, оскільки ігрові приставки та інші товари залишаються важкодоступними.

Бізнес, що розквітнув завдяки пандемії

Криза спричинена пандемією коронавірусу зумовили дефіцит багатьох груп товарів оскільки цілі галузі промисловості були паралізовано. Водночас криза максимально активізувала ринок перепродажів, створивши для Макса та інших можливість зірвати куш, продаючи дефіцитні товари з великим прибутком на Amazon, Facebook і інших онлайн-ринках.

Перепродаж товарів не першої необхідності в більшості випадків у США є законною діяльністю, хоча роздрібні торговці зазвичай не схвалюють її, оскільки вона це часто викликає суперечки зі споживачами. Ненависницькі поштові повідомлення та тролінг з боку покупців, обурених завищеними цінами, є звичною справою на цьому ринку. Батьки Макса спочатку було занепокоєні тим, що син спекулює на дефіциті, але змирились із діяльністю сина оскільки він продає тільки предмети розкоші, а не предмети першої необхідності.

Обробка замовлень займає багато часу / Фото WSJ

Макс витрачає близько 40 годин в тиждень на обробку замовлень, управління запасами, нагляд за двома своїми співробітниками та роботу з електронними таблицями. Крім підготовки до іспитів з історії, фізики та англійської з домашнього офісу, Макс спілкується з іншими торговими посередниками й стежить за діловими та політичними новинами, щоб виявити нові тенденції.

Що стало дефіцитом та збагатило підлітка

Минулої весни Макс здійснив закупку великої кількості гантелей і машинок для стрижки волосся. Адже зрозумів, що закриті спортзали та салони змусять людей доглядати за собою в домашніх умовах. Надалі підліток встиг до початку літа придбати велику кількість наземних плавальних басейнів, які з приходом спеки були у дефіциті. Проте це дало й побічний ефект: підліткові довелося почати орендувати складські приміщення, тому що гараж його сім'ї на дві машини був забитий повністю.

Для зберігання товару довелось орендувати додаткові приміщення / Фото WSJ

Наступними кроками Макса стали PlayStation 5 від Sony і Xbox Series X і S від Microsoft, адже під час карантину люди грали у відеоігри більше, ніж будь-коли.

Як підлітку вдалось наторгувати 1,7 мільйона доларів у 2020 році

За його словами, більшість товарів продається приблизно у два рази дорожче. Спочатку Максу не довелося вдаватися до хитрих тактик, щоб зібрати запас консолей. Він зробив попереднє замовлення 10 консолей на сайті Target у вересні за допомогою дебетової картки, використовуючи власні заощадження. Коли в листопаді в продажу з'явилося обмежена кількість консолей, Макс звернувся до товариства онлайн-продавців, щоб знайти нові.

Що таке товариство онлайн-продавців Це декілька груп на платформі обміну повідомленнями Discord, які стягують щомісячні членські внески в розмірі від 20 до 100 доларів в обмін на поради про те, коли очікується поповнення запасів грального обладнання або інших дефіцитних товарів в роздрібній торгівлі. У групах також діляться інформацією про новітні програми-боти для автоматизації онлайн-покупок, щоб продавцям не доводилося сидіти за комп'ютерами в очікуванні надходження товарів в продаж і купувати їх. Деякі роздрібні торговці встановлюють обмеження на кількість товарів, що мають високий попит, які може замовити один чоловік одночасно, а інші використовують програмне забезпечення для виявлення ботів, намагаючись перешкодити роботам-перекупникам.

Працівники роздрібної торгівлі теж можуть бути корисні. Макс подружився з одним з них в магазині Walmart недалеко від свого будинку минулого літа, коли купував наземні басейни для продажу. За його сприяння він зміг придбати товару на 300 доларів, який надалі перепродав майже за 1000 доларів.

Справжній прорив у бізнесі Макса стався у 2019 році, коли він почав перепродувати дорогі кросівки. Зараз його бізнес працює як компанія з обмеженою відповідальністю під назвою MH Book Store. Макс каже, що вже близько чотирьох років йому не доводиться покладатися на внески батьків у його бізнес.

Оскільки у нього ще немає водійських прав, Макс в основному користується послугами перевізників, які займаються доставкою товарів від сторонніх компаній. Мати Макса Хейдена пригадує, як один із кур'єрів жартома ображався на сина, коли той почав отримувати шквал замовлень на гантелі на початку пандемії, натякнувши на те, що той міг би обмежитись кросівками.

Плани успішного бізнесмена підлітка на майбутнє

Протягом короткого періоду фінансові успіхи Макса йшли на шкоду його успішності, але з того часу все налагодилось. Батьки підлітка-підприємця висловлюють радість з бізнесового хисту їх сина, проте наголошують на тому, що він повинен успішно закінчити середню школу.

Без допомоги помічників вести бізнес на мільйони складно / Фото WSJ

Макс платить двом друзям по 15 доларів на годину за допомогу в упаковці та спілкування з клієнтами. Орендну плату за склад він ділить з шістьма іншими посередниками.

У вільний від роботи час Макс любить грати в хокей, але його пристрасть – підприємництво, кар'єра, якою займається вся сім'я. Дід Макса володів автосалоном, а його мати – підприємством громадського харчування. Сам він планує у коледжі обрати спеціальність – інформаційні системи управління.

Крім прибутку, бізнес Макса приніс йому дружбу з іншими торговими посередниками приблизно його віку зі всієї країни. Цього літа вони планують вперше зустрітися особисто, якщо Максу вдасться переконати батьків у тому, що він вже достатньо дорослий аби зняти із друзями будиночок на пляжі.