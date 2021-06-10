Битва мільярдерів за космос: хто стане першим астронавтом в рейтингу Forbes

Космічні перегони мільярдерів у самому розпалі, і вже наступного місяця може визначитись їх переможець. Джефф Безос та Річард Бренсон вже у липні 2021 року можуть стати завоювати звання першого мільярдера, що покине межі нашої планети.

У понеділок Джефф Безос оголосив, що планує здійснити політ у космос на борту ракети New Shepard, розробленій Blue Origin, аерокосмічною компанією, яку він заснував у 2000 році. Запуск призначений на 20 липня.

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Джефф Безос дав старт перегонам мільярдерів

Опублікований Джеффом Безосом допис про запланований політ у космос / Фото Instagram

На наступний день авторитетний блог про космос Parabolic Arc, повідомив, що Virgin Galactic, ймовірно, збирається запустити у космос свого засновника Річарда Бренсона раніше Джеффа Безоса. Анонімні джерела стверджують, що компанія планує відправити Річарда Бренсона в випробувальний політ на своєму ракетоплані SpaceShipTwo у вихідні 4 липня – на День незалежності США. Це дозволить Бренсону випередити Безоса на два тижні.

Дивіться відео випробування SpaceShipTwo

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Йдеться також про те, що плани польотів Virgin Galactic були скореговані після того, як Blue Origin 5 травня призначила дату свого першого польоту з екіпажем, тобто задовго до того, як Джефф Безос повідомив, що він буде на борту.

Представники Virgin Galactic не спростували твердження висловлені у блозі Parabolic Arc, додавши що політ Річарда Бренсона у космос "очікується в літні місяці", як і окремий випробувальний політ з чотирма "фахівцями місії" – співробітниками, що грають роль майбутніх пасажирів.

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Мільярдери розважаються тим, що беруть участь в перших польотах своїх апаратів, Starship теж повинен провести орбітальне випробування. Чи проковтне Ілон Маск наживку і полетить на ньому?

– сказав Insider Джон Логсдон, засновник Інституту космічної політики Університету Джорджа Вашингтона і колишній член Консультативної ради НАСА.

Virgin Galactic раніше заявляла, що до польоту Річарда Бренсона у космос на SpaceShipTwo, планується політ фахівців для перевірки всіх систем. Але станом на середу 9 червня прессекретар компанії не відповів на питання про те, який із двох польотів буде першим.

Дивіться презентацію костюмів від Virgin Galactic

Підготувати політ Річарда Бренсона до 4 липня цілком реально

Можна легко уявити собі, що польоти будуть змінені місцями або Річард Бренсон полетить на одному з цих чотирьох місць, просто в якості піддослідного. У своїй кар'єрі Річард Бренсон брав участь в досить ризикованих речах,

– прокоментував ці новини для Insider Джордж Нілд, колишній помічник адміністратора Федерального авіаційного управління (FAA), де він очолював Управління комерційних космічних перевезень.

За словами Джоджа Нілда, Virgin Galactic може легко оформити документи для польоту Річарда Бренсона до 4 липня. І хоча він вказує на те, що не володіє даними щодо переписки між Virgin Galactic і FAA, яка ліцензує комерційні запуски ракет, але вважає це цілком здійсненним.

Космопорт Virgin Galactic / Фото The Sun

На мій погляд, ніщо не заважає Річарду Бренсону також полетіти у космос як член екіпажу. Він є співробітником компанії, і вони можуть покласти на нього будь-які обов'язки. Це не те, у що втручається FAA. Це справа виключно компанії,

– додає американський експерт з космічних польотів Джордж Нілд.

Федеральне авіаційне управління, на запит Insider, відмовилось коментувати інформацію про те чи планує Virgin Galactic запуск в наступному місяці. Замість цього агентство вказало на модифікацію ліцензії "учасника" з боку Virgin Galactic.

На даний час невідомо наскільки Virgin Galactic доведеться змінити або прискорити свої початкові плани, щоб відправити Річарда Бренсона в космос раніше Джеффа Безоса.