Битимуться за останнє: один з найбільших світових виробників паперу повністю йде з Росії

Американська компанія Sylvamo Corporation вирішила повністю піти з ринку Росії. Вона є одним із найбільших світових виробників офісного паперу, зокрема під брендом SvetoCopy.

Весь свій бізнес у країні-агресорці керівництво американської компанії обіцяє продати у найкоротші терміни. Йдеться, зокрема, про потужності Свєтогорського целюлозно-паперового комбінату.

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Американський виробник паперу повністю йде з російського ринку

Про намір повністю покинути російський ринок Sylvamo Corporation заявила у своєму звіті за перший квартал 2022 року, оприлюдненому 11 травня. У повідомленні йдеться, що таке рішення спричинене повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Ми покидаємо Росію у встановленому порядку й здійснюємо процес продажу нашого російського бізнесу. Працюємо над досягненням угоди і плануємо завершити цей процес у найкоротші терміни. Наразі очікуємо схвалення нашої ради директорів, а також необхідних дозволів для виконання цієї угоди,

– зазначила Sylvamo у звіті.

Додамо, що у Росії компанія керує Свєтогорським целюлозно-паперовим комбінатом, розташованим у Ленінградській області, через непублічне акціонерне товариство "Сільвамо Корпорейшн Рус".

Річна потужність російського комбінату сягає 720 тисяч тонн целюлози, паперу та картону. У 2021 році на Росію припадало близько 15% загального виторгу Silvamo Corporation у світі.

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До слова, американська компанія заявила про припинення операцій та інвестицій на російському ринку ще на початку березня, втім вже тепер вирішила повністю вийти з Росії.

Що відомо про Sylvamo Corporation

Міжнародний виробник паперу, виробничі потужності якого розташовані у країнах Європи, Латинської Америки, Північної Америки та поки що у Росії. Восени 2021 року Sylvamo від'єдналась від корпорації International Paper й стала окремою юридичною особою. Штабквартира компанії розташована у місті Мемфіс, Теннессі, Сполучені Штати Америки.

Актив компанії у Росії (Свєтогорський целюлозно-паперовий комбінат) виробляв офісний та офсетний папір, картон, а також термомеханічну масу для внутрішнього та зовнішнього ринків країни-агресорки.

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