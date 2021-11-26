Біонауковий стартап з українськими засновниками залучив 350 тисяч доларів: на що витратять гроші

Компанія Audubon Bioscience, серед засновників якої є українці, залучила 350 тисяч доларів інвестицій. Гроші планують витратити на наукові дослідження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань, їх ефективне та доступне лікування.

За словами директора з маркетингу Audubon Bioscience Андрія Шеховцова, залучені інвестиції дадуть змогу долучити Україну до сучасних розробок у галузі біотехнологій у глобальному контексті. Штаб-квартира компанії розташована у Хьюстоні, на базі Інноваційного Інституту Техаського медичного центру, має офіси у 12 країнах, у тому числі афілійоване представництво в Україні.

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Що відомо про стартап Audubon Bioscience

Компанія Audubon Bioscience заснована 2016 року у Новому Орлеані, штат Луїзіана. Серед її засновників – українці Ростислав і Алла Семікови. У 2018 році штаб-квартиру перенесли до Хьюстона, на базу найбільшого медцентру у світі.

Наша мета – зробити вагомий внесок у боротьбу з раком, який забрав понад 10 мільйонів людей лише минулого року. Сьогодні у нас повірили 763 інвестори з усього світу, й нам вдалось залучити 348 465 доларів,

– прокоментував співзасновник та гендиректор компанії Ростислав Семіков.

Наразі оцінка Audubon Bioscience перевищує 10 мільйонів доларів, а штат працівників налічує 100 людей. У найближчих планах компанії – розпочати власні дослідження з розробки діагностичних тестів для визначення раку на ранніх стадіях через виявлення ракових клітин і нуклеїнових кислот у рідинах організму людини.