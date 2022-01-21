Гейтс зазначив, що він у захваті від кількості розробок у галузі кліматичних технологій, що з'явились протягом останніх кількох років. Разом з тим багатій вважає, що невелика їхня кількість втримається достатньо довго, щоб насправді змінити світ.

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Перспективи "зелених" стартапів

За результатами дослідження PwC, опублікованого у грудні, з 2013 до другої половини 2021 року було засновано понад 3 тисячі стартапів у сфері кліматичних технологій. Загалом вони залучили за цей час понад 222 мільярди доларів інвестицій.

Фонд Білла Гейтса Breakthrough Energy Catalyst планує інвестувати 15 мільярдів доларів у проєкти "зелених" технологій у 2022 році. На його думку, для реальних змін у галузі екології необхідно лише кілька десятків історій успіху подібних стартапів.

Кількість компаній, що сьогодні працюють у галузі боротьби проти змін клімату, справді вражає. Безліч із них зазнають невдачі, але воно того варте. Нам потрібна "розумна" кількість, декілька десятків, щоб подолати кліматичні проблеми, і варто прискорити цей процес,

– заявив Гейтс на онлайн-зустрічі у межах форуму.

Мільярдер закликав деякі із найбагатших країн світу, у тому числі США, допомогти "зрушити справу з мертвої точки", масштабуючи "чисті" технології. На думку багатія, світові уряди повинні відігравати головну роль як у фінансуванні, так і у політиці щодо підтримки екологічних стартапів.

Основним і найскладнішим напрямком екологічних розробок, за словами Гейтса, має стати подолання залежності від горючих корисних копалин шляхом пошуку "зелених" альтернатив. Додамо, що Breakthrough Energy Catalyst фінансує технології, пов'язані з екологічним виробництвом сталі, водню і "зеленого" палива для авіаційної галузі.

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