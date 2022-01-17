За даними організації, загалом статки мільярдерів по всьому світу зросли з 8,6 трильйона доларів у березні 2020 року до 13,8 трильйона доларів у листопаді 2021 року. Показник є більшим, ніж за попередні 14 років разом узяті.

До теми Багатії стали ще багатшими: як змінились статки мільярдерів протягом року

Посилення економічної нерівності

У звіті Oxfam зазначається, що лише перша десятка найбагатших людей світу примножили свої статки протягом 2020 – 2021 років більше ніж вдвічі. При цьому приріст їхнього капіталу у середньому становив 1,3 мільярда доларів щодня.

Результати дослідження були опубліковані напередодні давоського Всесвітнього економічного форуму. Такі показники свідчать про значне посилення економічної нерівності, оскільки пандемія, з іншого боку, спричинила також різке зростання бідності.

В Oxfam наполягають, що світові уряди повинні оподатковувати прибутки, отримані найбагатшими під час пандемії, і використати отримані гроші на:

фінансування систем охорони здоров'я;

оплату державних кампаній вакцинації населення;

боротьбу проти дискримінації;

подолання кліматичної кризи.

Центральні банки влили трильйони доларів на фінансові ринки, щоб врятувати економіку. Однак велика частина цих грошей опинилась у кишенях мільярдерів, які й багатшають завдяки фондовим ринкам,

– заявила виконавча директорка Oxfam Габріела Бучер.

За звітом, загальний капітал 10 найбагатших бізнесменів, у тому числі Ілона Маска і Джеффа Безоса, нині у 6 разів перевищує статки найбідніших 3,1 мільярда людей по всьому світу.

Додамо, що за оцінками Світового банку, у 2020 році 97 мільйонів людей по всьому світу опинились в умовах критичної бідності, і зараз живуть менше ніж на 2 долари щодня. Кількість людей, що живуть нижче порогу бідності, демонструє рекордне зростання за останні понад 20 років.