Більше, ніж ВВП Франції: капіталізація Apple сягнула нового рекорду

Десятиліттями акції Apple були одними з найприбутковіших у світі. І ось компанія на порозі нового рекорду – вона першою у світі може досягти ринкової капіталізації в 3 трильйони доларів.

Це більше, ніж весь німецький ринок акцій чи навіть ВВП таких потужних економік як Великої Британії чи Франції. Щоб досягти 3 трильйонів, виробнику iPhone потрібно вирости ще на 6%.

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Apple перетнула позначку в 1 трильйон доларів 4 роки тому, а у 2 трильйони доларів – рік тому.

Це феноменальне досягнення, яке підкреслює неймовірне домінування американських технологічних компаній. В Apple ще багато чого попереду, що змушує замислитися, наскільки великими вони можуть стати,

– сказав Крейг Ерлам, старший аналітик ринку Oanda.

У чому феномен Apple

Компанія стала найдорожчим бізнесом у світі завдяки постійному випуску продуктів, які захоплювали споживачів. Через пандемію багато ринків – нестабільні, а процентні ставки на цінні папери – вкрай низькі. Тому ще більше інвесторів почали вкладати гроші в надійну компанію Apple, яка досі демонструє швидкий ріст.

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З кінця 1990-х років прибутковість акцій Apple склала колосальні 22 000% , тобто по 28% на рік. Для порівняння прибутковість S&P 500 за той самий період склала 7,5% щорічно.

, тобто по 28% на рік. Для порівняння прибутковість S&P 500 за той самий період склала 7,5% щорічно. У середу, 8 грудня, акції компанії закрили торги на рівні 175,08 долара, за даними Yahoo!Finance. Щоб досягти 3 трильйони доларів капіталізації, акціями потрібно зрости до рівня в 182,85 долара.

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