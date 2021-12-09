Це більше, ніж весь німецький ринок акцій чи навіть ВВП таких потужних економік як Великої Британії чи Франції. Щоб досягти 3 трильйонів, виробнику iPhone потрібно вирости ще на 6%.
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Це феноменальне досягнення, яке підкреслює неймовірне домінування американських технологічних компаній. В Apple ще багато чого попереду, що змушує замислитися, наскільки великими вони можуть стати,
– сказав Крейг Ерлам, старший аналітик ринку Oanda.
У чому феномен Apple
Компанія стала найдорожчим бізнесом у світі завдяки постійному випуску продуктів, які захоплювали споживачів. Через пандемію багато ринків – нестабільні, а процентні ставки на цінні папери – вкрай низькі. Тому ще більше інвесторів почали вкладати гроші в надійну компанію Apple, яка досі демонструє швидкий ріст.
Акції Tesla
- З кінця 1990-х років прибутковість акцій Apple склала колосальні 22 000%, тобто по 28% на рік. Для порівняння прибутковість S&P 500 за той самий період склала 7,5% щорічно.
- У середу, 8 грудня, акції компанії закрили торги на рівні 175,08 долара, за даними Yahoo!Finance. Щоб досягти 3 трильйони доларів капіталізації, акціями потрібно зрости до рівня в 182,85 долара.
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