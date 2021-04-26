Більше, ніж Україна: скільки заробляє Ілон Маск за день

Джерело:Market Realist
Акції Tesla різко зросли з початку 2020 року. Це зробило Ілона Маска другою найбагатшою людиною у світі після Джеффа Безоса.
Ілон Маск у 2020 році розбагатів майже на 158 мільярдів доларів. Це більше, ніж ВВП України за аналогічний період (142,25 мільярда доларів).
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Щоправда, згодом його таки обігнав Джефф Безос, засновник Amazon.
Кожного дня у 2020 році Ілон Маск заробляв в середньому майже 432 мільйони доларів.
Та насправді з грошима Ілона Маска не все так просто. Він не може в один день взяти всі ці гроші та витратити, навіть якби знайшов, на що. Адже більшість грошей мільярдера – в акціях компанії. До слова, Ілон Маск не отримує звичайної зарплати у компанії Tesla – він отримує опціони на акції.