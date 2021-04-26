Більше, ніж Україна: скільки заробляє Ілон Маск за день

Акції Tesla різко зросли з початку 2020 року. Це зробило Ілона Маска другою найбагатшою людиною у світі після Джеффа Безоса.

Гроші Ілона Маска

Ілон Маск у 2020 році розбагатів майже на 158 мільярдів доларів. Це більше, ніж ВВП України за аналогічний період (142,25 мільярда доларів).

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Ще на початку 2020 року в засновника Tesla та SpaceX було 27,2 мільярда доларів.

року в засновника Tesla та SpaceX було 27,2 мільярда доларів. А на початку 2021 року він став найбагатшою людиною світу зі статками 185 мільярдів доларів, за даними Forbes.

Щоправда, згодом його таки обігнав Джефф Безос, засновник Amazon.

Який дохід Ілона Маск на день

Кожного дня у 2020 році Ілон Маск заробляв в середньому майже 432 мільйони доларів.

Де лежить багатство Маска

Та насправді з грошима Ілона Маска не все так просто. Він не може в один день взяти всі ці гроші та витратити, навіть якби знайшов, на що. Адже більшість грошей мільярдера – в акціях компанії. До слова, Ілон Маск не отримує звичайної зарплати у компанії Tesla – він отримує опціони на акції.