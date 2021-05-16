Білл Гейтс вперше з'явився в мережі після оголошення про розлучення: фото

16 травня 2021 , 13:47
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Джерело:

People

Старша дочка Гейтсів – 25-річна Дженніфер – опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі фотографію з батьком-мільярдером. Це перша поява, хоч і у соцмережі, після оголошення про розлучення з Меліндою.

Білл Гейтс з'явився в "сторіс" на сторінці доньки. Фотографія вже зникла, але ЗМІ вдалося її вчасно зберегти.

До теми Білл Гейтс сказав друзям, що у шлюбі з Меліндою не було любові, – ЗМІ

"Нема нічого кращого, ніж якісний час із членами сім'ї", – написала Дженніфер під фото.


Гейтс з донькою / Фото з інстаграм-сторінки Дженніфер 

На фотографії усміхнений Гейтс стоїть, обійнявши доньку, одягнений у шорти та синю сорочку поло.

Цікаво! Де було зроблено фото – незрозуміло. Однак воно є ймовірним підтвердженням того, що мільярдер справді переховується від преси у гольф-клубі з донькою. Саме про це раніше повідомляли ЗМІ.

Розлучення Гейтсів: коротко

  • Про розлучення Білла та Мелінди Гейтс стало відомо 3 травня. Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що між подружжям вже давно не було любові.
  • Мелінда назвала шлюб "безповоротно розбитим".
  • Шлюб Гейтсів тривав 27 років. У них є 3 спільних дітей: 2 дочки та син. 
  • Попри розлучення, Білл та Мелінда продовжать спільну роботу над фондом.
Автор: Тетяна Пасічник