Білл Гейтс вперше з'явився в мережі після оголошення про розлучення: фото

Старша дочка Гейтсів – 25-річна Дженніфер – опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі фотографію з батьком-мільярдером. Це перша поява, хоч і у соцмережі, після оголошення про розлучення з Меліндою.

Білл Гейтс з'явився в "сторіс" на сторінці доньки. Фотографія вже зникла, але ЗМІ вдалося її вчасно зберегти.

До теми Білл Гейтс сказав друзям, що у шлюбі з Меліндою не було любові, – ЗМІ

"Нема нічого кращого, ніж якісний час із членами сім'ї", – написала Дженніфер під фото.



Гейтс з донькою / Фото з інстаграм-сторінки Дженніфер

На фотографії усміхнений Гейтс стоїть, обійнявши доньку, одягнений у шорти та синю сорочку поло.

Розлучення Гейтсів: коротко

П ро розлучення Білла та Мелінди Гейтс стало відомо 3 травня. Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що між подружжям вже давно не було любові.

ро розлучення Білла та Мелінди Гейтс стало відомо Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що між подружжям вже давно не було любові. Мелінда назвала шлюб "безповоротно розбитим".

Шлюб Гейтсів тривав 27 років . У них є 3 спільних дітей: 2 дочки та син.

. У них є 2 дочки та син. Попри розлучення, Білл та Мелінда продовжать спільну роботу над фондом.