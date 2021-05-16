Білл Гейтс з'явився в "сторіс" на сторінці доньки. Фотографія вже зникла, але ЗМІ вдалося її вчасно зберегти.

До теми Білл Гейтс сказав друзям, що у шлюбі з Меліндою не було любові, – ЗМІ

"Нема нічого кращого, ніж якісний час із членами сім'ї", – написала Дженніфер під фото.



Гейтс з донькою / Фото з інстаграм-сторінки Дженніфер

На фотографії усміхнений Гейтс стоїть, обійнявши доньку, одягнений у шорти та синю сорочку поло.

Цікаво! Де було зроблено фото – незрозуміло. Однак воно є ймовірним підтвердженням того, що мільярдер справді переховується від преси у гольф-клубі з донькою. Саме про це раніше повідомляли ЗМІ.

Розлучення Гейтсів: коротко