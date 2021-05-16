Білл Гейтс з'явився в "сторіс" на сторінці доньки. Фотографія вже зникла, але ЗМІ вдалося її вчасно зберегти.
До теми Білл Гейтс сказав друзям, що у шлюбі з Меліндою не було любові, – ЗМІ
"Нема нічого кращого, ніж якісний час із членами сім'ї", – написала Дженніфер під фото.
Гейтс з донькою / Фото з інстаграм-сторінки Дженніфер
На фотографії усміхнений Гейтс стоїть, обійнявши доньку, одягнений у шорти та синю сорочку поло.
Розлучення Гейтсів: коротко
- Про розлучення Білла та Мелінди Гейтс стало відомо 3 травня. Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що між подружжям вже давно не було любові.
- Мелінда назвала шлюб "безповоротно розбитим".
- Шлюб Гейтсів тривав 27 років. У них є 3 спільних дітей: 2 дочки та син.
- Попри розлучення, Білл та Мелінда продовжать спільну роботу над фондом.