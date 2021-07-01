Білл Гейтс влаштовував голі вечірки в басейні й "швидко напивався": нові подробиці його життя

За словами інсайдерів, в перші роки існування компанії Microsoft в кінці 80-х і початку 90-х років Білл Гейтс мав схильність до екстравагантних вечірок. Після оголошення про розлучення із Меліндою Гейтс стає відомо все більше подробиць про життя мільярдера.

За словами Джеймса Уоллеса, автора двох біографій Біллі Гейтса, коли мільярдер не працював у звичному 17-годинному режимі, то дозволяв собі добряче відпочити.

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Вечірки голяка

Зокрема йдеться про те, що мільярдер неодноразово запрошував друзів і танцівниць з місцевих нічних клубів all-nude купатися голяка в басейні з видом на озеро Вашингтон у своєму холостяцькому будинку в Сієтлі.

Дивіться відео про маєток Білла Гейтса у Сієтлі:

Білл Гейтс особисто збирав дівчат і приводив їх туди. Я не знаю, привозив він їх фізично або просто казав куди їм приїхати,

– сказав Джеймс Уоллес

Алкоголь на вечірках

Білл Гейтс був постійним учасником ексклюзивних вечірок на великих комп'ютерних виставках, таких як Comdex і Demo, де мільярдер часто виступав як основний доповідач.

Білл пив, і напивався досить легко. Всі ми бували на якихось заходах, де Білл був явно не в собі. Він був напевно "щасливішим",

– додає Роберт X. Крінглі, автор популярної в ті час колонки комп'ютерних пліток для видання InfoWorld.

Білл Гейтс не хотів обтяжувати себе шлюбом

Білл Гейтс вважав за краще тримати свої романтичні можливості відкритими, весь час поки він зустрічався з майбутньою дружиною Меліндою. Йому важко було обтяжити себе з нею шлюбними зобов'язаннями.

Білл хотів одружитися, але він не знав, чи зможе він дійсно присвятити себе цьому і мати Microsoft,

– сказала Мелінда про часи коли вона почала зустрічались із майбутнім чоловіком, в інтерв'ю для документального фільму Netflix "Всередині мозку Білла: Декодування Білла Гейтса"

Дивіться трейлер фільму "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates"

Розлучення Гейтсів: що відомо

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою. Таку інформацію він оголосив 3 травня у твітері.

У подружжя є 3 дитини: 25-річна Дженніфер Кетрін Гейтс, 18-річна Фібі Адель Гейтс, а також 21-річний Рорі Джон Гейтс.

Білл та Мелінда прожили у шлюбі 27 років.

Попри розірвані стосунки, Гейтси й надалі спільно працюватимуть у фундації, яку заснували.

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