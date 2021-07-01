За словами Джеймса Уоллеса, автора двох біографій Біллі Гейтса, коли мільярдер не працював у звичному 17-годинному режимі, то дозволяв собі добряче відпочити.

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Вечірки голяка

Зокрема йдеться про те, що мільярдер неодноразово запрошував друзів і танцівниць з місцевих нічних клубів all-nude купатися голяка в басейні з видом на озеро Вашингтон у своєму холостяцькому будинку в Сієтлі.

Дивіться відео про маєток Білла Гейтса у Сієтлі:

Білл Гейтс особисто збирав дівчат і приводив їх туди. Я не знаю, привозив він їх фізично або просто казав куди їм приїхати,

– сказав Джеймс Уоллес

Алкоголь на вечірках

Білл Гейтс був постійним учасником ексклюзивних вечірок на великих комп'ютерних виставках, таких як Comdex і Demo, де мільярдер часто виступав як основний доповідач.

Білл пив, і напивався досить легко. Всі ми бували на якихось заходах, де Білл був явно не в собі. Він був напевно "щасливішим",

– додає Роберт X. Крінглі, автор популярної в ті час колонки комп'ютерних пліток для видання InfoWorld.

Білл Гейтс не хотів обтяжувати себе шлюбом

Білл Гейтс вважав за краще тримати свої романтичні можливості відкритими, весь час поки він зустрічався з майбутньою дружиною Меліндою. Йому важко було обтяжити себе з нею шлюбними зобов'язаннями.

Білл хотів одружитися, але він не знав, чи зможе він дійсно присвятити себе цьому і мати Microsoft,

– сказала Мелінда про часи коли вона почала зустрічались із майбутнім чоловіком, в інтерв'ю для документального фільму Netflix "Всередині мозку Білла: Декодування Білла Гейтса"

Дивіться трейлер фільму "Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates"

Розлучення Гейтсів: що відомо

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою. Таку інформацію він оголосив 3 травня у твітері.

У подружжя є 3 дитини: 25-річна Дженніфер Кетрін Гейтс, 18-річна Фібі Адель Гейтс, а також 21-річний Рорі Джон Гейтс.

Білл та Мелінда прожили у шлюбі 27 років.

Попри розірвані стосунки, Гейтси й надалі спільно працюватимуть у фундації, яку заснували.

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