Чому Білл Гейтс заперечує причетність до величезних сільськогосподарських угідь, та заявляє, що не має до них жодного відношення. Американські журналісти впевнені, що для цього є кілька підстав.

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Землі придбані через "підставних осіб"

110 тисяч гектарів у 18 штатах США, відповідно до проведеного журналістами NBC News розслідування, підконтрольна Біллу Гейтсу компанія Cascade Investments скуповувала не напряму. Для придбання такої значної площі сільськогосподарських угідь вона використовувала мережу із щонайменше 22 локальних юридичних осіб.

Що вирощує Білл Гейтс на своїх угіддях

Дані, зібрані The Land Report і NBC News, свідчать, що на понад 28 300 гектарах на півночі Луїзіани, компанія Гейтсів вирощує сою, кукурудзу, бавовну і рис, а на 8 000 гектарах в Небрасці – сою.

У штаті Вашингтоні Гейтси володіють більш ніж 5 600 гектарами сільськогосподарських угідь, на яких вирощується картопля для McDonald's. Круглі картопляні поля, настільки величезні, що їх видно з космосу.

Поля картоплі на півночі штату Вашингтон / Фото NBC News

Поборник екології, який забруднює річки

Журналісти припускають, що приховування земельних угідь з боку Гейтсів може бути зумовлено тим, що і Білл і Мелінда Гейтс неодноразово наголошували на їх прихильності до захисту довкілля.

Натомість фермери, чиї землі межують з угіддями Гейтсів розчаровані тим, що пара мільярдерів так мало насправді думає про екологію. Зокрема вказують на обміління рік через постійний забір води для зрошування полів, забруднення добривами підземних вод, що стікають до великих річок США, а скошені зелені відходи часто гниють на берегах річок. Добрива, що потрапляють у воду зумовлюють активне цвітіння води, що вкрай згубно відбивається на іхтіофауні регіонів, де розташовані ферми.

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Сільськогосподарський бізнес Гейтсів "душить" молодих фермерів

Директор Національної коаліції фермерів-початківців штату Нью-Йорка Холлі Ріппон-Батлер критикує мультимільярдера за те, що володіння такими масивами сільськогосподарських угідь "перекриває кисень" молодим фермерам, які планують вийти на ринок. Проблема у тому, що вони не можуть конкурувати в ціновому сегменті продукції із мільярдером, оскільки не мають змоги одразу купити землі, а лише орендують їх. Відповідно вартість оренди закладається у кінцеву вартість їх продукції та підвищує ціну, яку вони можуть запропонувати бізнесу, що споживає сільськогосподарську продукцію.