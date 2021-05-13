Білл Гейтс сказав друзям, що у шлюбі з Меліндою не було любові, – ЗМІ

Ні Білл Гейтс, ні Мелінда не коментували розрив шлюбу після офіційного повідомлення. Мільярдер переховується від преси у дорогому гольф-клубі у Каліфорнії. Там друзям він зізнався, що шлюб з Меліндою був нещасливим.

Відомо, що Гейтс сказав про це друзям ще до того, як розголосив про розлучення на весь світ. Розмова тривала на полі для гольфу.

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"Білл справді спілкувався зі своїми близькими друзями на полі для гольфу. Він сказав їм, що шлюб був без любові, він закінчився і вони живуть окремим життям", – повідомило джерело для ЗМІ.

Гейтс перебуває у гольф-клубі вже 3 місяці

Гейтс – завзятий гравець у гольф. Як повідомляло Page Six раніше, мільярдер перебуває у своєму особняку за 12,5 мільйонів доларів у The Vintage Club вже 3 місяці. Це ексклюзивний гольф-клуб в Каліфорнії.

Гейтс вирішив там перечекати здивування світу та ЗМІ після повідомлення про їхнє з Меліндою розлучення.

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