Відомо, що Гейтс сказав про це друзям ще до того, як розголосив про розлучення на весь світ. Розмова тривала на полі для гольфу.

До теми Білл Гейтс переховується в розкішному гольф-клубі для мільярдерів: фото

"Білл справді спілкувався зі своїми близькими друзями на полі для гольфу. Він сказав їм, що шлюб був без любові, він закінчився і вони живуть окремим життям", – повідомило джерело для ЗМІ.

Гейтс перебуває у гольф-клубі вже 3 місяці

Гейтс – завзятий гравець у гольф. Як повідомляло Page Six раніше, мільярдер перебуває у своєму особняку за 12,5 мільйонів доларів у The Vintage Club вже 3 місяці. Це ексклюзивний гольф-клуб в Каліфорнії.

Гейтс вирішив там перечекати здивування світу та ЗМІ після повідомлення про їхнє з Меліндою розлучення.

Розлучення Гейтсів: головне