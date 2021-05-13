Відомо, що Гейтс сказав про це друзям ще до того, як розголосив про розлучення на весь світ. Розмова тривала на полі для гольфу.
До теми Білл Гейтс переховується в розкішному гольф-клубі для мільярдерів: фото
"Білл справді спілкувався зі своїми близькими друзями на полі для гольфу. Він сказав їм, що шлюб був без любові, він закінчився і вони живуть окремим життям", – повідомило джерело для ЗМІ.
Гейтс перебуває у гольф-клубі вже 3 місяці
Гейтс – завзятий гравець у гольф. Як повідомляло Page Six раніше, мільярдер перебуває у своєму особняку за 12,5 мільйонів доларів у The Vintage Club вже 3 місяці. Це ексклюзивний гольф-клуб в Каліфорнії.
Гейтс вирішив там перечекати здивування світу та ЗМІ після повідомлення про їхнє з Меліндою розлучення.
Розлучення Гейтсів: головне
- Білл Гейтс повідомив про розлучення 3 травня у своєму твітері. Відомо, що Мелінда назвала шлюб "безповоротно розбитим".
- Пара прожила у шлюбі 27 років. Вони виховали 3 спільних дітей: 2 дочки та син. У ЗМІ повідомляли, що Гейтси вже давно вирішили розлучитись, але нібито чекали, коли молодшій доньці виповниться 18 років.
- Мільярдер заявив, що попри розлучення він з Меліндою продовжить спільну роботу над фондом, який створила пара.
- Білл передав Мелінді акції 2 найбільших компаній у Мексиці. Це трапилось у день, коли офіційно оголосили про розлучення.