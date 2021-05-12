Білл Гейтс переховується в розкішному гольф-клубі для мільярдерів: фото

12 травня 2021 , 12:01
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Джерело:

Page Six

Стало відомо про те, що засновник Microsoft Білл Гейтс переховується у розкішному заміському клубі The Vintage Club в Каліфорнії. Там є його особняк. Мільярдер хоче уникнути запитань преси про розлучення.

Переховування від ЗМІ пов'язують з повідомленням про розлучення з Меліндою Гейтс. Є інформація, що Гейтс перебуває у цьому будинку вже кілька місяців.

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Рішення про розлучення точно не було раптовим, адже Гейтс перебуває в Каліфорнії вже приблизно 3 місяці.

Мільярдера помітили у розкішному гольф-клубі разом із його 25-річною донькою Дженніфер Гейтс та її партнером Наєлем Нассаром – єгипетським мільйонером.

Це ідеальне місце для Білла, щоб сховатися від усіх, хто хоче допитати його щодо його розлучення або його передбачуваних зв'язків з Епштейном,
– зазначили джерела Page Six. 

Довідка. Видання Forbes повідомляло, що Гейтс придбав величезний особняк у клубі The Vintage Club за 12,5 мільйона доларів в 1990 році. Будинок розрахований на 6 осіб.


Гольф-клуб, у якому переховується Гейтс / Фото palmspringslife


The Vintage Club в Каліфорнії / Фото palmspringslife

Де переховується Мелінда Гейтс

ЗМІ також повідомляли про те, що Мелінда Гейтс переховується від преси разом з дітьми. Вона орендувала острів Калівні в Гренаді вартістю 132 тисячі доларів за ніч.


Місце, де переховується Мелінда з дітьми / Фото calivigny-island.com

Розлучення Гейтсів

  • Про розлучення пари говорить весь світ. Гейтси прожили у шлюбі 27 років.
  • У заяві про розлучення Мелінда зазначила, що їхній шлюб "безповоротно розбитий".
  • У день оголошення про розлучення Білл Гейтс передав Мелінді акції 2 найбільших компаній Мексики.
  • Відомо, що пара розділить майно за контрактом.
Автор: Тетяна Пасічник