Переховування від ЗМІ пов'язують з повідомленням про розлучення з Меліндою Гейтс. Є інформація, що Гейтс перебуває у цьому будинку вже кілька місяців.
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Рішення про розлучення точно не було раптовим, адже Гейтс перебуває в Каліфорнії вже приблизно 3 місяці.
Мільярдера помітили у розкішному гольф-клубі разом із його 25-річною донькою Дженніфер Гейтс та її партнером Наєлем Нассаром – єгипетським мільйонером.
Це ідеальне місце для Білла, щоб сховатися від усіх, хто хоче допитати його щодо його розлучення або його передбачуваних зв'язків з Епштейном,
– зазначили джерела Page Six.
Гольф-клуб, у якому переховується Гейтс / Фото palmspringslife
The Vintage Club в Каліфорнії / Фото palmspringslife
Де переховується Мелінда Гейтс
ЗМІ також повідомляли про те, що Мелінда Гейтс переховується від преси разом з дітьми. Вона орендувала острів Калівні в Гренаді вартістю 132 тисячі доларів за ніч.
Місце, де переховується Мелінда з дітьми / Фото calivigny-island.com
Розлучення Гейтсів
- Про розлучення пари говорить весь світ. Гейтси прожили у шлюбі 27 років.
- У заяві про розлучення Мелінда зазначила, що їхній шлюб "безповоротно розбитий".
- У день оголошення про розлучення Білл Гейтс передав Мелінді акції 2 найбільших компаній Мексики.
- Відомо, що пара розділить майно за контрактом.