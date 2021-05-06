У день оголошення про розлучення Білл Гейтс передав Мелінді акції 2 найбільших компаній Мексики

Мільярдер Білл Гейтс передав акції 2 найбільших компаній Мексики Мелінді Гейтс. Це сталося у день, коли він оголосив про розлучення.
Він також розділив частку в найбільшому американському роздрібному магазині. Нагадаємо, що подружжя розділить майно та борги за "розділовим контрактом".
До теми Найбільше розлучення за історію: мільярдер Гейтс розділить майно з дружиною за контрактом
У день, коли пара оголосила про розлучення, Білл Гейтс перемістив акції на суму майже 2,4 мільярда доларів Мелінді Гейтс.
Зараз вона володіє:
- 4,7% акцій Coca-Cola Femsa на суму 121 мільйон доларів;
- 6,7% акцій Grupo Televisa на суму 386 мільйонів доларів.
Це ставить її до числа найбільших акціонерів 2 найбільших компаній Мексики. Білл Гейтс також перевів частину своїх володінь в Канадській національній залізниці його колишній дружині. Його 1,9% акцій у найдовшій залізничній системі Канади оцінювали у 1,5 мільярда доларів.
Розлучення Гейтсів: що відомо
- Співзасновник Microsoft Білл Гейтс розлучається зі своєю дружиною Меліндою. Таку інформацію він оголосив 3 травня у твітері.
- У подружжя є 3 дитини: 25-річна Дженніфер Кетрін Гейтс, 18-річна Фібі Адель Гейтс, а також 21-річний Рорі Джон Гейтс.
- Білл та Мелінда прожили у шлюбі 27 років.
- Попри розірвані стосунки, Гейтси й надалі спільно працюватимуть у фундації, яку заснували.