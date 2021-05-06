У день оголошення про розлучення Білл Гейтс передав Мелінді акції 2 найбільших компаній Мексики

Мільярдер Білл Гейтс передав акції 2 найбільших компаній Мексики Мелінді Гейтс. Це сталося у день, коли він оголосив про розлучення.

Він також розділив частку в найбільшому американському роздрібному магазині. Нагадаємо, що подружжя розділить майно та борги за "розділовим контрактом".

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У день, коли пара оголосила про розлучення, Білл Гейтс перемістив акції на суму майже 2,4 мільярда доларів Мелінді Гейтс.

Зараз вона володіє:

4,7% акцій Coca-Cola Femsa на суму 121 мільйон доларів;

6,7% акцій Grupo Televisa на суму 386 мільйонів доларів.

Це ставить її до числа найбільших акціонерів 2 найбільших компаній Мексики. Білл Гейтс також перевів частину своїх володінь в Канадській національній залізниці його колишній дружині. Його 1,9% акцій у найдовшій залізничній системі Канади оцінювали у 1,5 мільярда доларів.

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