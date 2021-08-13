Йдеться про те, що півтора мільярда доларів будуть виділені Біллом Гейтсом лише після погодження Конгресом США нового глобального інфраструктурного плану. Законопроєкт Сенату США про інфраструктуру на суму 1,2 трильйона доларів передбачає виділення Міністерству енергетики США 25 мільярдів доларів на проєкти по боротьбі зі зміною клімату.

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У разі погодження законопроєкту, Фонд Гейтса, яким управляє його фірма Breakthrough Energy, впродовж трьох років планує інвестувати виділені кошти у проєкти зі зниження викидів та екологічно чистої енергетики.

На що саме підуть мільярди Гейтса

Авіаційне паливо з нульовим рівнем викидів

Насамперед йдеться про літаки, які використовуватимуть у якості пального водень. Восени 2020 року компанія ZeroAvia вже здійснила перший політ воднево-електричного літака HyFlyer, створеного на основі 6-місного пасажирського літака Piper M350.

Виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери без викидів вуглекислого газу. Очікується, що перший пасажирський водневий літак Airbus злетить у повітря вже у 2035 році.

"Зелений" водень

Так званий, "зелений спосіб" отримання водню базується на принципах електролізу. А необхідна для цього процесу електроенергія виробляється з відновлюваних джерел, таких як сонячна енергія або вітер.

Технологія прямого захоплення повітря

Ідея висмоктування вуглекислого газу з повітря та перероблення вуглецю на потрібні для людей матеріали не нова. Зокрема, компанія Climeworks вже розробила технологію видобування вуглецю з атмосфери та запустила 15 заводів, які активно запобігають кліматичним змінам.

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Білл Гейтс не виключає реалізацію проєктів у Європі

У Білла Гейтса очікують, що Конгрес США підтримає ініціативу Сенату з фінансування технологій чистої енергетики у найближчі місяці. Поряд з цим, за інформацією ЗМІ, якщо план розвитку інфраструктури США не буде прийнятий, Breakthrough Білла Гейтса, не виключає проведення релокації фінансування проєктів із США на великі проєкти в Європі та Азії.

В уряді США також сподіваються, що Конгрес все ж таки погодить новий глобальний інфраструктурний план, наголошуючи, що це дозволить відкрити нові енергетичні технології та запобігти подальшим негативним кліматичним змінам. І водночас закріпить за США позицію світового лідера в економіці чистої енергії й створить нові робочі місця у всіх регіонах країни.