Мільярдер вважає, що державні інститути відіграють основну роль у боротьбі проти змін клімату і пандемії. Разом з тим вони не можуть бути ефективними, якщо населення принципово відкидає їхнє керівництво.

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Недовіра до влади може стати основною проблемою 2022 року

За словами Гейтса, довіру до владних структур очевидно сколихнула пандемія COVID-19. Після початку пандемії, дезінформація про хворобу та вакцинацію масово розповсюджувалась як у США, так і у решті країн, що знизило кількість вакцинованих і загальмувало темпи боротьби проти коронавірусу.

Якщо ваші люди вам не довіряють, вони не підтримуватимуть нові масштабні ініціативи. А коли виникає серйозна криза, вони з меншою імовірністю будуть виконувати вказівки, необхідні для подолання бурі,

– пояснив Гейтс.

До слова, у дослідженні Pew Research Center, яке провели ще до початку пандемії, мовилось про аналогічні тенденції. У 2019 році 75% дорослих американців заявили, що довіра їхніх співгромадян до федерального уряду знижується. Ще 64% респонденти зазначили, що рівень довіри одне до одного всередині країни також поступово падає.

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Гейтс переконаний, що у таких проблемах винні безкінечні потоки негативних новин з політично мотивованими заголовками, а також соціальні мережі. На думку мільярдера, світовим урядам у майбутньому потрібно буде вдатись до регулювання онлайн-платформ, щоб ефективно спростовувати дезінформацію.

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