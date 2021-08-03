Білл Гейтс та Мелінда Гейтс офіційно розлучилися
Джерело:Business Insider
У мережі з'явилися судові документи, які засвідчили, що Білл Гейтс і Мелінда Френч Гейтс вже офіційно розлучені. Вони досягли угоди, яка дозволяє не показувати деталі розлучення у державних судах.
У понеділок, 2 серпня, суддя завірив розлучення пари. Про те, що це станеться, відомо було ще з травневого публічного повідомлення Білла Гейтса.
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Білл та Мелінда Гейтси одруженими були 27 років. У них є троє дорослих дітей. Однак у 2021 році в травні пара оголосила про розлучення. Аргументували це тим, що "рости разом" більше не спроможні.
Що цікаво, Мелінда Гейтс не буде змінювати ім'я навіть після розірвання шлюбу. Можливо, це одна з умов угоди, досягнутої між Гейтсами.
Контракт про розлучення
- У правовому полі США є таке поняття як "контракт про розлучення".
- У такому документі сторони узгоджують поділ майна, боргів, судових витрат тощо.
- Також там прописують долю дітей, але у Гейтсів усі троє старші за 18, тож судових рішень щодо себе не потребують.
- Утім, цей контракт дозволяє не робити публічними досягнуті домовленості.
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