Білл Гейтс та Джефф Безос інвестували у стартап "фальшивого" м'яса: технології компанії

Компанія Nature's Fynd, розташована у Чикаго, зібрала 158 мільйонів доларів фінансування. Інвесторами виступили, зокрема, Білл Гейтс та Джефф Безос.

Стартап планує заполонити прилавки магазинів гамбургерами без м'яса тваринного походження, немолочними йогуртами та вершковим сиром, а також нагетсами без вмісту курятини. Nature's Fynd хоче вийти на масовий ринок уже цього року.

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Новий тренд

Оскільки споживачі все активніше шукають замінники справжньому м'ясу для свого раціону з огляду на гуманне ставлення до тварин, компанії намагаються удосконалити технології виробництва рослинних альтернатив, які б смакували, виглядали та готувались схоже на оригінал.

Згідно з даними Асоціації харчових продуктів на рослинній основі (PBFA), у 2020 році сектор альтернативних продуктів різко збільшився, підвищивши роздрібні продажі у США на 27% й піднявши загальну ринкову вартість до 7 мільярдів доларів.

Передовими у галузі розробок "фальшивого" м'яса сьогодні є Beyond Meat та Impossible Foods, чиї вироби без складових тваринного походження сягнули продажів на суму 733 мільярдів доларів. Це змусило гігантів виробництва м'ясної продукції США, таких як Tyson Foods, Prudue, Hormel тощо, випустити окрему лінійку продукції у цій категорії.

Бургер з "фальшивим" м'ясом у європейському супермаркеті коштує всього 4,99 євро / Скриншот сайту billa.at

Технологія компанії Nature's Fynd

Nature's Fynd була заснована ще у 2012 році американцями Томасом Джонасом та Марком Козубалом. Під час дослідження гарячих вулканічних джерел у Національному парку Єллоустоун юнаки виявили мікроб Fusrium strain flavolapis, з якого їм вдалось отримати фермент Fy – універсальне, багате білком джерело для продукції нинішнього Nature's Fynd.

Так само як і кілька століть тому люди одомашнювали диких корів, свиней та курей з метою отримати білок у своєму раціоні, сьогодні ми "одомашнюємо" мікроби, які дають той самий білок,

– висловився у нещодавньому інтерв'ю Томас Джонас.

Наразі компанія Nature's Fynd будує фабрику площею 35 000 квадратних футів на місці закинутих чиказьких заводів – епіцентру індустрії м'ясопереробки XX століття.