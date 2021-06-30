Білл Гейтс був "офісним хуліганом": нові деталі зухвалої поведінки мільярдера

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс був "офісним хуліганом". Він часто переслідував своїх жінок-колег. Водночас його чиста репутація була результатом хороших зв'язків з громадськістю.

Про це розповіли 4 жінки-співробітники Microsoft. Вони описали Гейтса як нахабного та непомітного.

Варто прочитати "Гібридний офіс: життя All Inclusive": Київстар запрошує на безкоштовний вебінар для бізнесу

"Зустріч з Біллом була просто можливістю, що на мене закричать, тому я намагалася цього уникнути", – розповіла екскерівниця корпорації Microsoft.

Ще одна жінка сказала, що вважає Гейтса прямим і чесним, адже кричав він на всіх однаково.

Гейтс був відомий нецензурною лайкою щодо підлеглих. Він стежив за працівниками, запам'ятовуючи їхні номерні знаки. Водночас представник Гейтса заперечив, що той жорстоко поводився з працівниками.

Гейтс не сприймає пропозиції жінок

Після того, як Білл та Мелінда Гейтс оголосили про розлучення, деякі ЗМІ висвітлювали неадекватну поведінку співзасновника Microsoft на робочому місці. Говорили про його стосунки із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Марія Клаве, колишня членкиня правління Microsoft, зазначила, що Гейтс не сприймав пропозиції від жінок щодо поліпшення роботи. Він поводився так, ніби був "найрозумнішою людиною в кімнаті".

Це найдурніша чортова ідея, яку я коли-небудь чув,

– часто відповідав він.

Ще одна екскерівниця, яка мала кілька персональних зустрічей з Гейтсом, сказала, що той буває незграбним.

"Він не знає, як насправді жартувати і як спілкуватися з людьми. Якщо він сказав вам, що йому подобається ваше волосся, він не намагався фліртувати з вами. Йому просто насправді сподобалося ваше волосся", – пояснила вона.

Порушував межі

Засновник Microsoft також порушив робочі та особисті межі, за інформацією The New York Times. Одного разу, відвідавши презентацію співробітниці Microsoft у 2006 році, він запросив її повечеряти електронною поштою.

"Якщо вам незручно, вдавайте, що цього ніколи не сталося", – написав Гейтс в електронному листі.