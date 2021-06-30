Про це розповіли 4 жінки-співробітники Microsoft. Вони описали Гейтса як нахабного та непомітного.
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"Зустріч з Біллом була просто можливістю, що на мене закричать, тому я намагалася цього уникнути", – розповіла екскерівниця корпорації Microsoft.
Ще одна жінка сказала, що вважає Гейтса прямим і чесним, адже кричав він на всіх однаково.
Гейтс був відомий нецензурною лайкою щодо підлеглих. Він стежив за працівниками, запам'ятовуючи їхні номерні знаки. Водночас представник Гейтса заперечив, що той жорстоко поводився з працівниками.
Гейтс не сприймає пропозиції жінок
Марія Клаве, колишня членкиня правління Microsoft, зазначила, що Гейтс не сприймав пропозиції від жінок щодо поліпшення роботи. Він поводився так, ніби був "найрозумнішою людиною в кімнаті".
Це найдурніша чортова ідея, яку я коли-небудь чув,
– часто відповідав він.
Ще одна екскерівниця, яка мала кілька персональних зустрічей з Гейтсом, сказала, що той буває незграбним.
"Він не знає, як насправді жартувати і як спілкуватися з людьми. Якщо він сказав вам, що йому подобається ваше волосся, він не намагався фліртувати з вами. Йому просто насправді сподобалося ваше волосся", – пояснила вона.
Порушував межі
Засновник Microsoft також порушив робочі та особисті межі, за інформацією The New York Times. Одного разу, відвідавши презентацію співробітниці Microsoft у 2006 році, він запросив її повечеряти електронною поштою.
"Якщо вам незручно, вдавайте, що цього ніколи не сталося", – написав Гейтс в електронному листі.