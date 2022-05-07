Білий папір буде тільки снитися: з Росії йде виробник хімікатів Kemira

У Росії тепер остаточно втратили можливість виготовляти білий папір. А сталося це тому, що хімічна компанія Kemira покинула ринок країни-агресорки, а також припинила діяльність у ній.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті компанії Kemira. У компанії зазначили, що процес покидання ринку займе ще певний час, адже необхідно дотримуватися законодавства Росії.

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Білого паперу в Росії більше не буде

У заяві йдеться про те, що фінська компанія Kemira раніше оголосила про припинення постачання як до Росії, так і Білорусі. Відповідне рішення, пов'язане з повномасштабним вторгненням на територію України, фіни ухвалили ще 1 березня. Тепер же виробник вирішив зовсім покинути країну-агресорку.

Повне завершення процесу займе деякий час через вимоги законодавства,

– підкреслили в компанії.

Наразі відомо, що у Росії компанія Kemira має 45 співробітників.

Зауважимо, що приблизно 3% прибутку Kemira приносила саме Росія. Основний акцент був на целюлозно-паперовому секторі.

Сама ж компанія – світовий лідер, який займається виробництвом хімічних речовин. Їх використовують не лише під час виготовлення паперової або целюлозної продукції, а й для очищення стічних вод. Технології Kemira використовують також у нафтовій і гірничовидобувній промисловості.

З папером у Росії усе дуже складно

Наприкінці березня стало відомо, що офісний папір у Росії космічно подорожчав. Подекуди його ціна зросла у три – шість разів. Власне, сталося після припинення компанією Kemira постачання хлорату натрію до країни-агресорки. Його й використовували для того, щоб відбілити целюлозу, а після цього зробити з неї офісний папір.

Пізніше здорожчання офісного паперу прокоментував російський опозиціонер Михайло Ходорковський. Він зазначив, що аркуш А4 у чотири рази дорожчий за російський рубль. Мовляв, в упаковці офісного паперу 500 листів. А коштує вона 2 тисячі рублів. От і не складно порахувати, що один аркуш коштує 4 рублі.

Згодом в магазинах Росії дозволили видавати касові чеки лише в тих випадках, коли про це попросить покупець. Відповідну ініціативу запровадити запропонував заступник глави Мінпромторгу Віктор Євтухов.

Наприкінці квітня санкції відчулися ще гостріше. Так, один із російських економістів запропонував геніальну ідею. Мовляв, у рамках того самого "імпортозамєщєнія" туалетний папір і картон можна виготовляти з вапняку.

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