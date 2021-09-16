Про це на своїй сторінці у телеграмі повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко. Проєкт закону мають розглянути парламентарі.

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Які зміни пропонують

Проєкт закону про зміни у реформуванні служби зайнятості і соцстрахування передбачає, зокрема, наступне:

запровадити надання фінансової допомоги для започаткування підприємницької діяльності;

для започаткування підприємницької діяльності; послабити санкції , які застосовуються до безробітних за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин;

, які застосовуються до безробітних за звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин; фінансувати громадські роботи та скасувати тимчасові роботи , що не сприяють мотивації до праці;

, що не сприяють мотивації до праці; підбирати підходящу роботу безробітному, враховуючи транспортну доступність, розмір заробітної плати залежно від тривалості періоду безробіття.

Нагадаємо, що нещодавно уряд провів засідання, на якому презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік. Не оминули увагою й питання розвитку підприємництва. Скільки коштів та на які інструменти підтримки бізнесу планують виділити з бюджету наступного року – читайте у матеріалі.