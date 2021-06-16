Безос вважає працівників Amazon лінивими, тому компанія стежить за кожним кроком

Вже неодноразово траплявся скандал через політику Amazon та шалений контроль щодо своїх працівників. Як стало відомо, усе це роблять для того, щоб люди не лінувалися.

Про це розповів колишній віцепрезидент Amazon Девід Нікерк. Саме він був одним з розробників системи управління складом компанії.

Цікаво Нові ринки та бізнес без меж: успішний досвід Amazon, Virgin Group і Київстар

Переконання Безоса

За словами Нікерка, саме Джефф Безос – засновник Amazon – переконаний, що люди є лінивими, а тому їх потрібно контролювати.

Безос вважав, що бажання співробітників добре працювати згодом зменшилось.

"Він казав, що природа людей полягає в тому, щоб витрачати якомога менше енергії, але отримати те, що хочемо або потребуємо,

– розповів Нікерк.

До чого вдавалась компанія

Він вказав на модель короткострокової зайнятості, яка не надає працівникам багато можливостей для просування, і на те, як Amazon використовувала технології, щоб утримувати працівників на роботі.

Amazon не гарантує збільшення заробітної плати після перших 3 років роботи. Це нібито спосіб вигнання працівників, які можуть бути незадоволеними в Amazon.

Практика, яку описав Нікерк, є однією з найбільш суперечливих у компанії. Наприклад, звільнення працівників на один день із низькою продуктивністю та постійне утримання людей з обмеженим часом перерви.

Варто прочитати Джеффу Безосу пропонують з'їсти Мона Лізу Леонардо да Вінчі

Не люди, а машини

Практика залишила у багатьох працівників відчуття, ніби Amazon поводиться з ними як із машинами, а не як із людьми.

Ми – люди. Ми не є інструментами, що використовуються для досягнення їхніх щоденних чи щотижневих цілей і ставок,

– наголосив один з працівників.