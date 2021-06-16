Про це розповів колишній віцепрезидент Amazon Девід Нікерк. Саме він був одним з розробників системи управління складом компанії.
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Переконання Безоса
За словами Нікерка, саме Джефф Безос – засновник Amazon – переконаний, що люди є лінивими, а тому їх потрібно контролювати.
Безос вважав, що бажання співробітників добре працювати згодом зменшилось.
"Він казав, що природа людей полягає в тому, щоб витрачати якомога менше енергії, але отримати те, що хочемо або потребуємо,
– розповів Нікерк.
До чого вдавалась компанія
Він вказав на модель короткострокової зайнятості, яка не надає працівникам багато можливостей для просування, і на те, як Amazon використовувала технології, щоб утримувати працівників на роботі.
Amazon не гарантує збільшення заробітної плати після перших 3 років роботи. Це нібито спосіб вигнання працівників, які можуть бути незадоволеними в Amazon.
Практика, яку описав Нікерк, є однією з найбільш суперечливих у компанії. Наприклад, звільнення працівників на один день із низькою продуктивністю та постійне утримання людей з обмеженим часом перерви.
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Не люди, а машини
Практика залишила у багатьох працівників відчуття, ніби Amazon поводиться з ними як із машинами, а не як із людьми.
Ми – люди. Ми не є інструментами, що використовуються для досягнення їхніх щоденних чи щотижневих цілей і ставок,
– наголосив один з працівників.
Культура Amazon та високі очікування від співробітників також зробили компанію лідером із травматизму на виробництві. Видання The Washington Post опублікувало аналіз даних Управління охорони праці.
У ньому мовиться про те, що працівники складів Amazon майже вдвічі частіше зазнають серйозних травм, ніж працівники таких компаній, як Walmart.