Про це розповів колишній віцепрезидент Amazon Девід Нікерк. Саме він був одним з розробників системи управління складом компанії.

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Переконання Безоса

За словами Нікерка, саме Джефф Безос – засновник Amazon – переконаний, що люди є лінивими, а тому їх потрібно контролювати.

Безос вважав, що бажання співробітників добре працювати згодом зменшилось.

"Він казав, що природа людей полягає в тому, щоб витрачати якомога менше енергії, але отримати те, що хочемо або потребуємо,

– розповів Нікерк.

До чого вдавалась компанія

Він вказав на модель короткострокової зайнятості, яка не надає працівникам багато можливостей для просування, і на те, як Amazon використовувала технології, щоб утримувати працівників на роботі.

Amazon не гарантує збільшення заробітної плати після перших 3 років роботи. Це нібито спосіб вигнання працівників, які можуть бути незадоволеними в Amazon.

Практика, яку описав Нікерк, є однією з найбільш суперечливих у компанії. Наприклад, звільнення працівників на один день із низькою продуктивністю та постійне утримання людей з обмеженим часом перерви.

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Не люди, а машини

Практика залишила у багатьох працівників відчуття, ніби Amazon поводиться з ними як із машинами, а не як із людьми.

Ми – люди. Ми не є інструментами, що використовуються для досягнення їхніх щоденних чи щотижневих цілей і ставок,

– наголосив один з працівників.