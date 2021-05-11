Безос випробовував проєкт у своєму будинку в Сіетлі. Все йшло не так, як він собі уявляв. Про це розповів Бред Стоун у своїй книзі "Amazon Unbound: Джефф Безос і винахід глобальної імперії".

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"Захоплений розчаруванням від нерозуміння Alexa він сказав їй піти "застрелитися",

– написано у книзі.

Коментар Безоса почули інженери, які розглядали взаємодію з пристроєм. Вони вирішили, що проєкт виконано.

Сотні інших співробітників Amazon після тестування Alexa також скаржились на відсутність інтелекту. Один з них сказав, що Alexa – дурний продукт.

Alexa вдосконалили

Все ж інженери компанії змусили голосового асистента стати розумнішим. У 2014 році Amazon випустила першу версію свого нового пристрою Alexa.

Вже за 5 наступних років компанія продала понад 100 мільйонів пристроїв з цією системою.