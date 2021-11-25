Безос молодший шукає інвесторів для розвитку власної компанії

Молодший брат відомого мільярдера Джеффа Безоса Марк шукає багаті сім'ї та фізичних осіб для фінансових вливань у споживчі компанії по всьому світу. Його інвестиційна компанія HighPost Capital прагне таким чином зібрати 500 мільйонів доларів.

Інвестиційні збори для фонду є закритими і організовані з метою розширення можливостей купівлі активів та жвавішого розвитку компанії Безоса молодшого. На кінець першого півріччя 2021 року, за даними нормативних документів, HighPost Capital володіла активами загальною сумою 186 мільйонів доларів.

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Що відомо про молодшого брата Джеффа Безоса

Марк Безос – колишній керівник відділу комунікацій Robin Hood Foundation і діючий директор Фонду сім'ї Безос. Він був одним із перших інвесторів Amazon, і у 1996 році придбав пакет акцій компанії за 10 тисяч доларів. Нинішня їхня вартість складала б близько 1,3 мільярда, однак чи володіє він ними досі – не відомо.

Власну інвестиційну компанію Марк Безос заснував у 2019 році разом з Девідом Мороссом, творцем Falconhead Capital. Якщо інвестиції все ж вдасться залучити, HigPost планує розширити свій вплив на галузь спорту, розваг та медіа.

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Компанія Безоса молодшого передусім орієнтується на грошові вливання у розвиток бізнесів, власниками та керівниками яких є сім'ї або цілі династії.

Нагадаємо, що у липні цього року Марк Безос долучився до космічної мандрівки свого брата Джеффа на ракеті New Shepard від Blue Origin.