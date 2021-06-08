Також ухилявся і бізнесмен Майкл Блумберг. Відповідний звіт створили, посилаючись на дані податкової служби.

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Як схитрили мільярдери

Мовиться і про Воррена Баффета – виконавчого директора та голову Berkshire Hathaway. Він уникнув найбільшого оподаткування, сплативши податкову ставку в розмірі 0,1% за 24,3 мільярда доларів багатства. Ці гроші він накопичив у період з 2014 року по 2018 рік.

Водночас засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск за цей період заробив 13,9 мільярда доларів. Сплатив 455 мільйонів доларів податку. Це нібито багато, однак еквівалент податкової ставки в 3,7% склав всього 3,27%. Ба більше, у 2018 році податок на прибуток Маск не платив взагалі.

Бізнесмен Майкл Блумберг у 2018 році заробив 2 мільярда доларів, а заплатив лише 70,7 мільйонів податку – це всього 3,7% податкової ставки.

Генеральний директор Amazon Джефф Безос заробив 99 мільярдів доларів у період з 2014 року по 2018 рік. Попри все, заплатив з цього 4,33 мільярда доларів. Податкова ставка склала 0,98%. Він, як і Маск, одного року не платив прибуткового податку взагалі – це було у 2007 році.

Цікаво! Ухиляється від сплати податків і глава Facebook Марк Цукерберг. Він та деякі його колеги спеціально оформляють собі низьку зарплату, наприклад, в розмірі 1 долара на рік. У такий спосіб вони ухиляються від сплати високих податків.

Пояснення мільярдерів

Журналісти намагалися отримали у мільярдерів коментар щодо цього розслідування. Відповіді були такими: